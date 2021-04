Insula Iubirii a mai pierdut o ispită masculină. Cum arată femeia cu care s-a cuplat Mircea, cel mai dorit bărbat din Thailanda

După ce George Zănoagă a devenit tătic și a pierdut șansa de a mai fi ispită în sezonul 6 al Insulei Iubirii, Thailanda a mai pierdut un bărbat la care râvneau toate concurentele. Mircea Moldovan s-a cuplat cu o brunetă super sexy și, potrivit regulilor emisiunii, cei sau cele care vor să îndeplinească rolul de ispită trebuie să nu se afle într-o relație.

Mircea Moldovan a fost una dintre cele mai râvnite ispite masculine din Thailanda. În sezonul 4 a reușit să o ispitească pe Mirela, fosta iubită a lui Ionuț Gojman, alături de care și-a dorit chiar și o relație, iar în sezonul 5, ispita s-a apropiat de Teodora Mocanu, cea mai matură concurentă de la Minitel.

Deși sezonul 6 era programat la filmări anul trecut, pandemia a adus ceva schimbări, iar show-ul de la Antena 1 nu a mai putut fi filmat.

Dar pandemia nu a adus schimbări doar pe acest plan pentru fosta ispită masculină, ci și pe plan sentimental. Mircea s-a cuplat cu o italiancă superbă pe nume Simona, o brunetă care i-a sucit mințile. Iubitoare de sport, iubita fostei ispite are un trup demențial, așa că nu este de mirare că l-a cucerit instant pe acesta.

Cei doi deja s-au afișat în social media chiar înainte de Sărbători, pesemne că relația lor este una serioasă și au planuri mari de viitor.

Mircea Moldovan este originar din județul Teleorman și provine dintr-o familiei numeroasă, având încă două surori mai mici. El a studiat la Universitatea Spiru Haret din București și a plecat în străinătate în jurul vârstei de 23 de ani. A ales să meargă în Italia la îndemnul unui prieten și avut diverse joburi, până a devenit model în țara care i-a devenit acasă.

“Îmi plăcea munca pe care o desfăşuram, dar visam să am o sală de sport a mea. Din salariu ar fi fost imposibil. Mi-am propus să lucrez cinci ani în Italia şi cu banii strânşi să îmi deschid un club de karate, unde să antrenez. Am lucrat orice în acel post de muncă, de la cantina de vinuri, la sala de nunţi, ospătar, grădinar, tot până la 18 ore pe zi. E adevărat că ajunsesem să câştig de patru ori mai mult decât în România. Însă, după un an şi jumătate, mama mea a avut un accident şi am plecat rapid în România să o ajut. Am cheltuit toate economiile pentru operaţii şi pentru recuperarea după accident. Mama, cele două surori şi tata sunt cele mai importante persoane pentru mine”, a mărturisit Mircea Moldovan într-un interviu mai vechi.

Sursă foto: Instagram