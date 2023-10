Întâlnire de gradul 0 pentru foștii concurenți Insula iubirii, după dezvăluirile din CANCAN.RO! Marius Moise i-a băgat în ședință pe Bianca Giurcă și ispita Alin

Insula iubirii a ajuns la final, dar „focul” dragostei din Thailanda nu s-a stins nici la luni de la terminarea filmărilor. Marius Moise, fost concurent în sezonul 7 al emisiunii de la Antena 1, nu a uitat povestea dintre iubita sa, Bianca Giucă și ispita Alin Simoiu. La scurtă vreme după interviul pe care l-a acordat pentru CANCAN.RO, a decis să confrunte pe „rivalul” său.

Povestea începe în urmă cu luni bune, pe vremea când Bianca Giurcă și Marius Moise au venit la emisiunea de la Antena 1 pentru a-și testa relația. Cei doi sunt împreună de mai bine de trei ani, dar au avut o lună și puțin de pauză. În acea perioadă, potrivit spuselor concurentului, s-a iubit cu o altă femeie, la care nu a renunțat nici după împăcare. Abia când a fost prins, i-a spus „adio”. Povestea pe care Bianca poate că ar fi vrut să o uite a fost spusă chiar la TV, în timp ce bărbatul îl făcea avansuri ispitei Oana.

Cei doi concurenți au o poveste pe cât se poate de complicată. Au început să flirteze de când Bianca avea 15 ani, iar el, 25. Ulterior, Marius s-a căsătorit, și-a făcut o familie și un copil. Când a venit momentul despărțirii, și-a adus aminte de ea și a început o relație. Au avut și momentul de despărțire menționat anterior, dar au venit la Insula Iubirii cu gândul de a vedea dacă ar fi cazul să se căsătorească sau nu.

Nu doar Marius Moise a călcat strâmb, ci și Bianca Giucă. Ea a avut o relație specială cu Alin, pe care se pare că partenerul său nu o poate uita.

Marius Moise, Bianca Giucă și ispita Alin, la aceeași masă

În urmă cu doar câteva zile, Alin lămurea faptul că nu mai are nicio legătură cu Bianca (VEZI AICI DETALII). Marius nici așa nu s-a convins și se pare că ar fi decis să-i pună pe amândoi la aceeași masă, pentru a clarifica lucrurile. Imaginile au fost surprinse de un internaut și puse pe TikTok.

„Am descoperit lucruri la mine, dar de îndrăgostit, așa cum am spus și în textul meu de prezentare, nu cred în dragoste la prima vedere. Nu m-am îndrăgostit, m-am atașat și am empatizat cu situația Biancăi.Nu, nu am avut o relație eu și Bianca”, spunea Alin Simoiu, în urmă cu câteva zile, pentru CANCAN.RO.

