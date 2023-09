I s-a schimbat viața după Insula Iubirii! Oana Monea, dezvăluiri de ultim moment: „Pare aproape imposibil”

Oana Monea a făcut parte din ispitele de la Insula Iubirii. Tânăra a participat de două ori în cadrul show-ului de la Antena 1, iar acum a vorbit despre cum emisiunea i-a schimbat viața. Blondina recunoaște că misiunea de ispită a pus-o în atenția publică și a ajutat-o să crească. Ce spune Oana Monea despre experiența din Thailanda?

Oana Monea a intrat în atenția publicului după participarea la Insula Iubirii. Ea și-a făcut pentru prima oară apariția în sezonul 6 al show-ului, atunci când l-a prins în mrejele sale pe Sebastian. Ulterior, tânără a decis să revină în Thailanda, așa că în sezonul 7 al emisiunii și-a reluat rolul de ispită, iar atenția și-a concentrat-o, de această dată, asupra lui Marius Moise. Cum i-a schimbat experiența Insula Iubirii viața Oanei Monea?

„Pare aproape imposibil”

Așa cum spuneam, Oana Monea are deja la activ două participări la Insula Iubirii, ambele în rolul de ispită. Această expunere a ajutat-o pe blondină, care a crescut în ochii telespectatorilor. În cele două sezoane, tânăra și-a făcut treaba foarte bine și a reușit să îi ispitească pe concurenți, chiar dacă aceștia susțineau că nimeni și nimic nu îi putea face să calce strâmb. Însă, Oana le-a demonstrat contrariul.

În urma participării sale la Insula Iubirii, Oana Monea a intrat în atenția publicului și a câștigat numeroși urmăritori în mediul online, fapt care a bucurat-o și a ajutat-o să își crească și afacerea. De asemenea, ea spune că emisiunea i-a schimbat viața în bine și a ajutat-o să evolueze. Mai mult, ispita a marcat și o premieră, fiind una dintre puținii participanți ai show-ului care nu s-a confruntat cu un val de hate, după terminarea filmărilor.

Se pare că oamenii de acasă, atât în sezonul 6, cât și în sezonul 7 au fost alături de ispită și au susținut-o. Deși pare aproape imposibil, toți au văzut lucrurile din aceeași perspectivă ca ea și au copleșit-o cu mesaje pozitive.

„Eu am mai fost ispită și sezonul trecut și, cumva, eram obișnuită cu tot ce se întâmplă și cred că anul trecut a fost ceva mai mult pentru mine. Mai multe mesaje, mai mare numărul de urmăritori. Nu am avut mesaje de hate, deși pare aproape imposibil. Toată lumea era de partea mea”, a spus Oana Monea, la Xtra Night Show.

„Nu știam ce se întâmplă”

Deși Insula Iubirii i-a schimbat viața în bine, Oana Monea a avut parte totuși și de un episod neplăcut. În sezonul 7, Marius Moise, cel care s-a lăsat ispitit de blondină, a întrecut măsura și a făcut un gest urât față de ea. Atunci când au avut întâlnirea în jacuzzi, bărbatul ia luat mâna și a condus-o în zona lui intimă, fapt ce a făcut-o pe Oana să reacționeze.

Acum, ispita a vorbit, din nou, despre acel incident și spune că trebuia să aibă o reacție mai vehementă în fața bărbatului. Însă, pentru că se afla într-un mediu controlat și știa că nimic rău nu i se poate întâmpla, ispita s-a ponderat.

„Nu s-a întâmplat nimic rău acolo. Am avut o reacție corectă, sau poate trebuia chiar mai mult de atât. Poate trebuia să reacționez chiar mai mult. Nu mă așteptam și am fost conștientă că în spate este o producție care are încredere în mine, că nu mi se poate întâmpla nimic rău.

A fost un moment neașteptat. A fost o chestiune de o secundă. Nu pot să spun că m-a forțat cineva. Nici nu știam ce se întâmplă. Fiind într-un jacuzzi, fiind spumă…”, a mai spus Oana Monea.