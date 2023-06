Interviu tulburător acordat de Dana Roba. Viața i s-a schimbat total după seara de groază trăită: „Am rămas șocată de cât de rău am arătat”

Pe data de 26 iunie, Dana Roba a acordat primul interviu după ce a fost la un pas să-și piardă viața. Fiind într-o stare relativ stabilă, make-up artista care a fost bătută cu bestialitate de soț și-a spus durerea. Dezvăluirile fostei partenere a lui Nicolae Guță sunt de-a dreptul tulburătoare.

La mai bine de trei săptămâni de când a primit o bătaie soră cu moartea, Dana Roba a reușit să vorbească pentru câteva minute. Nici măcar doctorii nu îi dădeau șanse de supraviețuire, corpul său fiind extrem de afectat. În lacrimi, make-up artista și-a făcut curajul de a face primele dezvăluiri:

„Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. (…) Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață”, a declarat vedeta la România TV.

Dana Roba: „Nu mă recunosc, arăt ca un om mort”

Medicii au făcut eforturi enorme pentru a o putea ține în viață pe fosta parteneră a lui Nicolae Guță. Mai mult de atât, sute de oameni au ajutat-o atât prin rugăciune, cât și prin donațiile pe care le-a administrat sora sa, Lidia Roba. Parcursul său spre o viață normală este încă departe, dar pentru că este vie, nu găsește altă explicație decât ajutorul lui Dumnezeu:

„Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort” a mai spus Dana Roba, potrivit aceleiași surse menționate anterior.

Dana Roba mărturisește că a fost vorba de o tentativă de crimă cu premeditare

În primul său interviu, Dana Roba susține faptul că cel mai sigur, a fost o tentativă de crimă cu premeditare. Soțul ei a adus special toporul cu care a lovit-o în repetate rânduri în cap. De asemenea, a dus fetițele la bunici în noaptea nefastă, în care a început să o bată încă din somn.

„Nu vreau să mă întâlnesc cu el și consider că legea își va face treaba așa cum trebuie pentru că nu meritam să fiu bătută, nu l-am înșelat niciodată, nu am avut pe altcineva. Nu înțeleg de ce m-a bătut în halul ăsta.

A premeditat asta pentru că eu nu aveam ciocanul ăla în casă, duminică seară. În momentul în care m-a bătut, țin minte clar că îi spuneam: «Daniel, să știi că tu nu dai în mine, tu dai în Hristos, tu dai în copilul lui Iisus și o să-ți pară rău pentru toate loviturile pe care mi le dai ». Atunci s-a enervant și mai tare și mă lovea și mai tare, mă calcă, cu picioarele pe față și mi-a zis «Îți garantez că mori, o să mori, du-te dracului de pocăită că vei muri. Tot așa, îmi spunea, în continuu”, a spus vedeta pentru postul de televiziune.

Motivul real pentru care a cerut divorțul

Pe data de 6 iunie, Balanciu Daniel și Dana Roba trebuiau să ajungă la notar pentru a termina divorțul. Cum s-a ajuns la despărțire? La aniversarea de 7 ani, partenerul nu i-a adus nici măcar o floare, iar ea și-a dat seama că nu mai este iubită, după ani în care ea a susținut financiar întreaga casă și familie.

„Când o să mă fac bine, o să vreau să dau ochii cu el să îl întreb pentru că am fost o femeie foarte bună. Nu a muncit nicio zi în viața lui. Eu am muncit pentru toată lumea și am întreținut doi copii foarte bine. Fetele mele au fost la școli private.

Când am considerat că nu mă mai iubește, în ianuarie, când am făcut 7 ani de căsătorie, el nu mi-a cumpărat o floare. Eu mi-am dat seama că omul nu mă mai iubește și că nu vrea să continue cui mine și am zis „Ok. O să bag divorțul. Atunci am vorbit pe cale amiabilă. Eu, peste două zile, înainte să mă bată, aveam de semnat pe cale amiabilă la notar”

Vedeta a fost la un pas de moarte

Pe data de 4 iunie 2023, în jurul orei 23:20, agenții de poliție de la Secția 3 din Timișoara au fost sunați de către Balanciu Daniel, bărbatul cu care make-up artista este căsătorită de mai bine de 7 ani. Individul de 45 de ani a sunat la 112 după ce și-a bătut soția și i-a dat cu toporul în cap, în timp ce dormea, în casa lor. Dana Roba a fost transportată, de urgență, la spital, într-o stare critică. Abia pe data de 13 iunie s-a trezit din comă.