Întoarcerea istorică la PRO TV i-a făcut pe “MasterChefi” să ia o decizie! Cum a ajuns Gina Pistol, din nou, alături de jurați?!

S-a produs întoarcerea istorică la Pro TV a celor mai cunoscuți chefi din România. Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu vor face echipă cu Gina Pistol la cârma show-ului „MasterChef”, din această toamnă. Filmările deja au început, iar CANCAN.RO a mers pe platouri, unde a obținut un interviu de senzație cu „rebelul” dintre jurați.

Cu sensibilitate și jovialitate deopotrivă, Florin Dumitrescu a vorbit deschis despre reînceperea proiectului său de suflet. Chef-ul a trecut prin mai multe subiecte de maximum interes pentru public, punctul culminant fiind povestea despre prima sa pereche de „adidași”, echivalentă a două salarii.

Chef Dumitrescu face mărturisiri impresionante despre tranziția de la tipul rebel către profesionistul responsabil: „Mi-am dat seama că nu celebritatea este răspunsul!”

CANCAN.RO: Pari „golanul bucătăriei”, însă aș vrea să știu când simți că te-ai liniștit?!

Florin Dumitrescu: Știu exact momentul când m-am liniștit. Momentul în care m-am liniștit a fost toamna 2014, când mi-am dat seama că nu celebritatea este răspunsul. Și nici celebritatea nu e întrebarea.

CANCAN.RO: Care a fost declicul, ce s-a întâmplat atunci?

Florin Dumitrescu: A fost un moment în care mi-am dat seama că cei mai importanți sunt oamenii cu care te închizi în casă. Pentru ei trebuie să fii dispus să faci orice și atunci mi-am ales foarte atent oamenii cu care m-am închis în casă. Și sunt puțini, îi numeri pe degetele de la o mână. Și nu mi-am mai dorit mai mult, ăla a fost momentul în care s-a făcut declicul. M-am asumat pe mine cu totul. Realitatea e doar acolo, în spatele ușilor închise.

Revenirea la „MasterChef” alături de Gina Pistol, emoționantă pentru juratul de la Pro TV: „Noi am cerut-o!”

CANCAN.RO: Partenera de viață mi-a comunicat că ai fost foarte emoționat de dimineață. De ce?

Florin Dumitrescu: După 12 ani, în cap, am reușit să mă întorc într-un alt loc din Ilfov, că înainte se filma în Buftea. M-am întors în platoul Masterchef, unde am văzut concurenții. Am ajuns aici, am văzut platoul, am rămas impresionat.

CANCAN.RO: Ai văzut-o pe Gina, ai rămas impresionat…

Florin Dumitrescu: Am văzut-o pe Gina, am rămas impresionat.

CANCAN.RO: Voi ați cerut-o pe Gina?

Florin Dumitrescu: Destinul a adus-o. Dar da, și noi am cerut-o. Așa s-a întâmplat, a fost sincronizarea perfectă. Și ce m-a emoționat pe mine foarte tare a fost momentul în care am intrat la concurenți. Mă uitam în zare, vedeam concurenții plângând, mă uitam în stângă, vedeam echipa de filmare plângând. Mă uitam în dreapta, o vedeam pe Gina plângând. Am zis «bă, ăsta e un moment»!

CANCAN.RO: Ai plâns și tu?

Florin Dumitrescu: Da, eu plâng, chiar plâng. Ultima oară când am plâns, am plâns la „Matilda”, la Opera Comică pentru Copii.

CANCAN.RO: De unde atât de multă emotivitate într-o carcasă atât de dură?

Florin Dumitrescu: N-ai cum să fii dur dacă nu ești emotiv. Ce e în spatele unui ou?! Ai o coajă tare, iar înăuntru este moale. Toată viața asta este vorba despre emoție.

Nici viața de familie nu a lipsit din discursul celebrului bucătar: „Sunt foarte mulțumit, mândru și fericit că am fete!”

CANCAN.RO: Și în farfurie e vorba despre emoție?!

Florin Dumitrescu: Da, emoția primului pumn în gură primit, emoția primului sărut, emoția primei dăți, emoția primei dăți când mănânci ceva nou, emoția primului copil născut, emoția celui de-al doilea.

CANCAN.RO: Te întrebau și colegii mai devreme, dacă ți-ai mai dori un băiețel…

Florin Dumitrescu: Eu și soția am mai putea fizic, dar suntem bine așa. Dar eu sunt foarte mulțumit, mândru și fericit că am fete.

CANCAN.RO: Era și o piesă cu „Fetele lu’ tata”…

Florin Dumitrescu: Eu chiar folosesc acest hashtag pe Instagram, cu „le-aș da orice mi-ar cere”.

CANCAN.RO: Vei avea emoțiile doar în prima zi de filmări, după care îți vei intra în ritm. Tu ești „storyteller-ul” dintre ei…

Florin Dumitrescu: Singura diferență e că eu îmi aduc aminte. Ăia doi sunt prea bătrâni să-și mai aducă aminte de chestii.

Pasionat de încălțări, Florin Dumitrescu relatează povestea senzațională a primei perechi de adidași. A costat echivalentul a două salarii!

CANCAN.RO: Ești „sneakerhead”?

Florin Dumitrescu: Da. Dacă vrei îți povestesc despre prima mea pereche de adidași. În anul 1997, taică-miu lucra pentru cineva. Țin minte și acum, salariul pe lună în 1997 era în București undeva la 1.800.000 lei. Atât câștigau oamenii normali. Patronul unde lucra taică-miu, care este și naș de cununie, i-a zis lui tata să mă ia să mă ducă să îmi cumpăr o pereche de adidași de care vreau eu. Meritam, nu știu ce am făcut. Eram la magazinul de la Romană, primul magazin original de la noi din oraș. Și era un perete mare numai cu adidași. Am pus ochii pe o pereche de adidași, cât crezi că costau?

CANCAN.RO: 1.800.000 lei?

Florin Dumitrescu: 3.600.000 lei, două salarii. Și mi-a luat perechea aia de adidași, erau Nike.

CANCAN.RO: Mai știi modelul?

Florin Dumitrescu: Nu mai există, l-am tot căutat. Ca bărbat, nu poți să-ți iei multe haine, tricoul trebuie să fie basic, ieftin. Ceasul este cel mai important și încălțările.

