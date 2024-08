Întrebarea secretă pe care Kate Middleton i-a adresat-o Prințului William, în ziua când s-au căsătorit. S-a aflat abia după 13 ani de mariaj

Kate Middleton și Prințul Wiliam trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste un deceniu. Deși apele sunt tulburi în ultima perioadă, în Familia Regală, având în vedere diagnosticul pe care Ducesa de Cambridge l-a primit, nu sunt uitate lucrurile frumoase din viața de cuplu. Un biograf regal a adus în atenție un detaliu care nu este atât de cunoscut publicului larg. Este vorba despre o întrebare adresată de Ducesă soțului ei, în ziua în care s-au căsătorit. Iată întrebarea secretă adresată în urmă cu 13 ani!

Kate Middleton și Prințul William au împlinit, recent, 13 ani de căsnicie. Cei doi formează una dintre cele mai apreciate cupluri regale și, de-a lungul timpului, au circulat în spațiul public diverse informații legate de relația lor. „Gurile rele” au spus, în presa străină, că s-ar afla la un pas de divorț. Alții au presupus că mariajul lor ar trece printr-o etapă foarte dificilă, după ce Ducesa de Cambridge a primit un diagnostic crunt. La cinci luni de la declarațiile publice efectuate de Ducesă, privind starea de sănătat, un biograf regal spulberă informațiile eronate care au pendulat în jurul mariajului lor.

Biograful regal Robert Jobson a notat în cartea sa, „Catherine: The Princess of Wales: The Biography”, a adus în discuție un schimb de replici care a avut loc între Ducesa de Cambridge și cel care îi devenise soț. Atunci când au urcat în trăsura regală, Ducesa i-a adresat o simplă întrebare: „Ești fericit?”. Răspunsul Prințului William nu ar fi întârziat să apară: „Minunat. Sunt foarte mândru de tine, soția mea”, potrivit The Sun.

Kate Middleton a fost diagnosticată cu o formă de cancer

În cursul acestei primăveri, Kate Middleton a mărturisit că a fost diagnosticată cu o formă de cancer. Ducesa de Cambridge respectă îndeaproape recomandările medicilor și, pentru moment, și-a diminuat activitatea regală.

„Sperăm că veți înțelege că, în calitate de familie, avem acum nevoie de timp, spațiu și intimitate în timp ce îmi termin tratamentul. Munca mea mi-a adus întotdeauna un sentiment profund de bucurie și aștept cu nerăbdare să mă întorc când voi putea, dar pentru moment trebuie să mă concentrez pe o recuperare completă. Pentru toți cei care se confruntă cu această boală, sub orice formă, vă rog să nu vă pierdeți credința sau speranța. Nu sunteți singuri”, a transmis Kate Middleton, atunci.

Prima apariție oficială a avut-o la ceremonia regală „Trooping The Colour” de la Palatul Buckingham. Evenimentul a avut loc la mijlocul lunii iunie, iar Cancan.ro vă arăta, AICI, fotografiile.

