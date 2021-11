Ioana Filimon, detalii despre actualul său partener: „M-a supărat un pic și nu mai știa ce să facă să mă împace”

Ioana Filimon a făcut recent dezvăluiri despre bărbatul care o face fericită. Miss România şi-a adus aminte de un gest romantic pe care iubitul său l-a făcut, după ce a reuşit să o supere.

La cei 28 de ani ai săi, Ioana Filimon pare că şi-a găsit sufletul pereche. Şatena are numai cuvinte de laudă la adresa actualului său iubit despre care a dat detalii în cadrul unui interviu pentru revista Viva.

De asemenea, vedeta a dezvăluit şi cum l-a impresionat la rândul ei pentru cel care îi este partener de viață.

”Cred în iubirea adevărată și o trăiesc de ceva timp. Nu mă mai așteptam să o trăiesc, credeam că fluturii în stomac îi ai în adolescență sau când ești foarte tânără”, a afirmat ea.

”A fost o surpriză frumoasă, am fost foarte emoționată”

”Recent, m-a supărat un pic iubitul meu și nu mai știa ce să facă să mă împace, pentru că sunt încăpățânată. Eram acasă și a chemat un interpret de la mine din zonă, a pus în mașină boxe și stația… Mi-a cântat melodiile care îmi plac în fața casei, până am ieșit. Mi-a adus și flori, și cadouri, și a fost o surpriză frumoasă, am fost foarte emoționată”, a detaliat Ioana Filimon.

”Și eu, de curând, am făcut un gest care l-a impresionat. Iubitul meu era plecat din țară și m-am dus cu prietena mea să îl aștept la graniță, la venirea acasă. M-am îmbrăcat în fustă scurtă, afară ploua, eram pe tocuri și așteptam să văd dacă mă ia la ocazie. Îl sunam să văd pe unde este, iar când mi-a spus că a trecut punctul de frontieră, m-am pus în mijlocul drumului. Am văzut de departe mașina lui și, când a ajuns în apropierea mea, nu numai că nu a oprit, dar m-a și ocolit și și-a văzut de drum. Până la urmă, s-a oprit după apelul meu telefonic. A fost și o bilă albă pentru el și i-a plăcut surpriza, că am venit să îl întâmpin și am dorit să mai scurtez timpul până să ne revedem”, a mai spus vedeta.

Miss România spune adevărul: câte operații estetice are, de fapt?

Ioana Filimon este recunoscută drept o vedetă „transparentă”, care nu ascunde nimic. Astfel, am întrebat-o la ce intervenții chirurgicale de-a lungul timpului și ce a determinat-o să ia această decizie, dar și cum a ajuns să se simtă frumoasă și să conștientizeze calitățile pe care le are. În premieră pentru CANCAN.RO, Miss România a dezvăluit că are o singură operație, de augmentare mamară.

„Am ajuns la concluzia că sunt frumoasă după ce toată lumea din jur mă îndemna să mă uit în oglindă. Apoi, există fete în jurul meu care merg la medicul estetician și își măresc buzele, astfel încât să arate ca mine. Atunci am realizat că nu ar trebui să fie un complex, ci un motiv de mândrie, un atu. Eu am spus de mai multe ori că nu am nicio intervenție la nivelul feței. Atât nasul, cât și buzele sunt de la mama natură. Singura operație estetică pe care o am este cea de augmentare mamară”, ne-a mai mărturisit Ioana Filimon.

Sursă foto: Instagram