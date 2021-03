Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de iubit. Actrița, mamă din nou „Lucrăm la asta”

Actrița Ioana Ginghină se căsătorește cu iubitul care a făcut-o să creadă din nou în iubire, după despărțirea grea de Alexandru Papadopol, actorul cu care are un copil. Bruneta este pregătită chiar și pentru al doilea copil și spune că deja lucrează în acest sens.

Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de Cristi, bărbatul cu care actrița are o relație de peste un an. Cei doi locuiesc împreună de anul trecut.

”În această perioadă aniversăm un an de când stăm împreună, am aniversat un an de relație în octombrie, anul trecut. A fost primul an și cum putea să fie decât minunat. Pandemia ne-a grăbit puțin relația, dar s-a dovedit a fi o idee bună. Cine știe când am fi făcut pasul în condiții normale. Eu am vrut să stau singură, o perioadă, să mă gândesc bine la ceea ce vreau să se întâmple în viața mea. Apoi să nu credeți că nu au mai fost tot felul de încercări, dar nu se pot numi relații. Nu vreau să vorbesc despre ce face Cristi pentru mine, știu însă cum mă face să mă simt și asta este cel mai important.”, a declarat Ioana Ginghină pentru viva.ro.

Ioana Ginghină, nuntă în 2021

Ioana a recunoscut că a primit inelul de logodnă. Înrebată cum a reacționat Ruxi, fiica ei, bruneta a spus că ele sunt cele mai bune prietene și că își spun totul.

”Da, normal. Ea este cea mai importantă pentru mine, deci la ea vin prima dată veștile bune.”, a continuat actrița.

Ioana și Cristi vor să aibă un copil. Actrița a menționat că deja este în „concepere”.

”Ar fi cel mai frumos lucru care mi s-ar putea întâmpla. Îmi doresc mult să mai am un copil. Întotdeauna mi-am dorit să am doi copii. Deci, suntem deschiși dacă e să se întâmple. Noi lucrăm la asta.”, a mai zis frumoasa vedetă.