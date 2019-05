Ioana Ginghină confirmă divorțul de Alex Papadopol: „O să sparg buba”

Ioana Ginghină a făcut primele declarații după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Alexandru Papadopol. Chiar dacă nu a dat prea multe detalii, a confirmat divorțul și a dorit să lămurească unele aspecte care s-au tot speculat.

După aproape 12 ani de căsnicie, se pare că lucrurile s-au terminat definitiv între Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol. Actrița își vede în continuare de viața, iar acum încearcă să îi acorde tot timpul fetiței sale, pe care vrea să o ferească de acest scandal.

„Momentan nu vreau să spun mare lucru, viaţa nu e aşa roz, să zicem că suntem la punctul culminant. În primul rând trebuie să-mi protejez copilul şi până nu vor fi lucrurile bine puse la punct, nu voi face mari declaraţii. Ruxi se duce la şcoală şi nu ştiu ce vor zice copiii acolo după ce au apărut informaţii despre noi. De asta vreau să mă abţin şi dacă vreau să sparg această „bubă”, o voi face după ce se termină şcoala. Mai sunt patru săptămâni şi iau copiii vacanţă. Ca să o protejez pe Ruxi, pentru că, mamă fiind, te gândeşti prima oară la copil”, a declarat Ioana Ginghină pentru Click.ro

A slăbit 10 kilograme într-o lună

Dacă până acum povestea despre dieta cu pepene, de care se declară complet îndrăgostită în timpul verii, iată că acum a renunţat la un program strict şi doar a făcut un pariu cu ea, astfel reuşind să slăbească 10 kilograme în timp record. Trucul actriței de 41 de ani constă în faptul că a renunţat la pâine şi dulciuri. Prezentă la un eveniment, vedeta a mărturisit că este nevoită să-şi cumpere lucruri noi după ce a ajuns să schimbe măsura la haine.

“Nu am mai mâncat dulciuri şi pâine. Pot să zic că paste am mai consumat. Am reuşit să slăbesc 10 kilograme într-o lună şi jumătate. Mi s-a părut un pic cam brusc. Alexandru m-a văzut zilnic şi lui nu i s-a părut nimic în neregulă, dar eu am fost nevoită să-mi schimb garderoba. Nu îmi mai este nimic bun. Am două măsuri în minus acum la haine”, a povestit Ioana Ginghină la un post TV.