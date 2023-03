Ioana Ginghină, nuntă atipică. Unde și când va avea loc evenimentul: „Să terminăm cu vacanțele, să nu fim stresați”

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice formează un cuplu de mai bine de doi ani. Cei doi s-au cunoscut la scurt timp după divorțul actriței de Alexandru Papadopol. Relația lor a evoluat frumos, iar acum se pregătesc de nuntă. În cadrul unui interviu recent, vedeta a dat detalii despre eveniment. Iată unde și când va avea loc.

Ioana Ginghină se poate declara în prezent o femeie împlinită. Actrița urmează să se căsătorească în toamna acestui an, iar evenimentul se anunță unul atipic. Vedeta a povestit în cadrul unui interviu faptul că nu a stabilit o dată fixă pentru că, deocamdată are alte priorități, iar nunta a fost pusă pe locul al treilea. Cu toate acestea, vedeta recunoaște că perioada nu a fost aleasă întâmplător, căci pe 21 septembrie împlinește 46 de ani.

Evenimentul nu va avea loc la un restaurant, ci în curtea casei lor, alături de părinți și cei mai apropiați prieteni.

„În toamnă, în septembrie, dar până la nuntă mai sunt multe, mai e o vacanță acum de Paște, mai e o vacanță de vară, deci nunta e pe locul trei deocamdată. Dar e mult spus nuntă, ăsta e cuvântul: nuntă, dar va fi o petrecere la noi în curte, relaxare, prieteni și cam atât.

Va fi în weekendul acela, 20 și ceva septembrie. Joi m-am întâlnit cu prietena care ne va fi și nașă și i-am spus că am fixat, că ea s-a supărat’: Bine, mă, nouă nu ne-ați zis data și am văzut-o prin ziare că în septembrie, mie nu mi-ai zis nimic!’ Stai mă, că ei m-au obligat să zic o dată și am zis și eu septembrie să terminăm cu vacanțele, să nu fim stresați, să știm sigur că suntem în București și de aceea am și pus nunta în septembrie la final ca să fim siguri că am terminat cu tot ce înseamnă vacanță, să nu ne stresăm prea tare”, a spus actrița, potrivit playtech.ro.

În ceea ce privește cununia în biserică, actrița spune că și-ar dori să primească binecuvântarea unui preot pentru că este o persoană credincioasă, însă și-ar dori ca acest lucru să aibă loc tot în curtea casei sale.

„Nu cred că o să facem neapărat la biserică, cred că o să facem ceva, o binecuvântare, eu vreau așa, vedem dacă iese, tot așa o binecuvântare la noi în curte. Deși țin postul, eu sunt o femeie extrem de credincioasă, dar nu mai cred în asta cu religia asta ortodoxă, catolică. Cred în Dumnezeu și atât”, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

Ioana Ginghină nu va purta rochie de mireasă

În continuare, Ioana Ginghină, a dezvăluit că nu își dorește să poarte rochie albă de mireasă pentru că își imaginează altfel ținuta ei. Deși nu mai este mult timp până la nuntă, vedeta spune că și-a ales numai încălțările, o pereche de ciocate adecvate pentru petrecerea în curte.

„Nu, acum poate în Turcia, chiar ți-am zis este singura nuntă la care mă interesează ce se întâmplă efectiv și nu neapărat cum mă îmbrac, ce fac, în ce sens. Am niște ciocate albe, pe care cred că le voi purta, pentru că în curte la mine numai cu niște ciocate sau teniși ceva, alea vor fi probabil, deci atât am: încălțările!

O să fie o rochie mai boho style, acum că am părul lung, probabil, o împletitură romantică și cam atât, adică o rochie pe care să o pot purta după aceea.

Eu mi-am ținut anul trecut ziua și am zis că facem ca la ziua mea, dar după aceea m-am gândit: hai să facem și noi ceva pentru oamenii ăstia, să aducem poate un caricaturist ceva. M-a invitat Ivona la o prezentare de nunți și acolo erau la idei o grămadă, am văzut, de exemplu, un tort din shot-uri, mi s-a părut super cool, două – trei idei voi lua de acolo”, a mai spus actrița.