Ioana Ginghină, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă! Ce tradiţii nu vrea actriţa să respecte la eveniment

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Ioana Ginghină şi-a găsit liniştea după divorţul de Alexandru Papadopol în braţele lui Cristi Pitulice. Cei doi formează un cuplu de câţiva ani, iar în curând se vor căsători. Pregătirile sunt pe ultima sută de metri, iar recent, în cadrul unui interviu, actriţa a făcut dezvăluiri despre fericitul eveniment. Vedeta a vorbit despre ce tradiţii nu va respecta.

Ioana Ginghină a mai fost căsătorită de două ori, prima oară la 21 de ani, cu Daniel Tudorică, apoi, cu actorul Alexandru Papadopol, vreme de 13 ani, însă finalul poveştilor nu a fost unul fericit. Cu toate acestea, actriţa a acceptat cu bucurie să facă a treia nuntă fără să stea pe gânduri.

Actrița organizează și o petrecere pentru a celebra, alături de cei dragi, acest nou capitol al vieții ei.

Invitată la emisiunea lui Teo Trandafir, de pe Kanal D, vedeta a vorbit despre pregătirile de nuntă, dar în acelaşi timp a dat şi câteva detalii despre viitorul ei soţ.

„Mie îmi place să dansez muzică populară, sper să se danseze la nunta mea, dar restul de tradiții nu. Deci Cristi este bărbatul bun la toate, eu sunt mirată că există așa ceva, pentru că am avut bărbați care nu știau nici măcar să schimbe un bec, iar Cristi știe orice. A făcut o casă pentru căței, a vopsit-o roz cu negru, este foarte priceput.„, a menționat Ioana Ginghină la Teo Show!, potrivit KanalD.ro.

Alexandru Papadopol, invitat la nunta fostei soţii?

Ioana încă păstrează legătura cu fostul soț, datorită copilului pe care îl au împreună. Cei doi au o relaţie foarte bună în prezent în ciuda celor întâmplate între ei. În urmă cu câteva luni, actrița a vorbit despre nuntă, dar și despre posibilitatea ca fostul partener de viață să-i fie alături în ziua cea mare.

Actrița a dezvăluit că nu ar avea nimic împotrivă ca fostul soț să fie prezent la eveniment, însă, este de părere că acest lucru l-ar putea deranja pe actualul ei partener.

„Nu îl invit pe fostul soț. Ideea este că eu nu am nicio problemă să vină Alexandru, dar mă gândesc că l-ar deranja pe Cristi. Eu nu aș accepta nicio fostă de-a lui, mă pun în pielea lui. De ce să vină? Am avut banchet la Ruxandra și ne-au chemat și pe noi, părinții, să facem o poză.

Am fost cu Alexandru, am făcut o poză toți trei și am zis că vreau și eu o poză singură, să o înrămez și ar fi culmea să o înrămez cu toți trei. Am postat doar eu cu copilul, deși era și Alexandru acolo”, a declarat Ioana Ginghină, în cadrul emisiunii La Măruță, de pe Pro TV.