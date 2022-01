Ioana Ginghină, pregătită pentru o nouă sarcină? Ce dezvăluiri a făcut celebra actriţă

Ioana Ginghină, pregătită pentru o nouă sarcină? Cunoscuta actriţă a făcut dezvăluiri în cadrul unui interviu despre al doilea copil. Vedeta este mama unei fetiţe, din căsătoria cu Alexandru Papadopol. Aceasta a explicat de ce nu a devenit din nou mămică, deşi îşi dorea acest lucru.

Ioana Ginghină şi-a găsit liniştea după divorţul de Alexandru Papadopol, iar în prezent are o viaţă liniştită şi fericită. Pentru că totul merge aşa cum a visat alături de actualul său partener, actriţa nu exclude venirea pe lume a unui copil. Mai mult decât atât, aceasta a afirmat că dintotdeauna și-a dorit să rămână încă o dată însărcinată.

”Eu să știi că întreb omul: ”Vrei copil? Că nu rămân așa gravidă…”. Da, îmi mai doresc un copil. Eu aveam undă verde dintotdeauna! În fiecare an îmi fac analizele necesare unei femei pe care ar trebui să și le facă în fiecare an. Am constatat și anul acesta că am fost foarte bine la analize și în continuare am aflat că suntem ok. Eram pregătită dintotdeauna! Și cu orice bărbat… Îmi doresc un copil! Mi-l doresc pe al doilea. Ideal este să își dorească și tatăl. Din cauza asta, probabil, nici nu a venit în căsnicia anterioară al doilea copil. Nu este vorba că sunt pregătită acum, astăzi sau de ieri. Sunt pregătită de mult timp”, a explicat Ioana Ginghină, potrivit spynews.ro.

Ce spune Ioana Ginghină despre actuala relaţie

De mai bine de un an, vedeta trăieşte alături de Cristi o poveste frumoasă de dragoste. Ioana Ginghină povestea în urmă cu ceva timp faptul că fiica sa l-a acceptat din prima secundă, ba chiar le-a încurajat relaţie.

Recent, vedeta a povestit care este relaţia celor doi în prezent.

”Nu credeam că o să găsesc un astfel de om ( n.r. Cristi). Nu credeam! Eu credeam că o să găsesc un om care o să țină le copilul meu, care o să-l placă, dar nu să aibă răbdare mai multă decât am eu, care sunt o mamă cu răbdare! În viața unei femei se întâmplă mult mai multe decât că te măriți. Treaba cu copilul este foarte importantă, dar cu măritatul nu este. Căsătoria este ca un job la care tu ai semnat că o să tragi cât poți ca să fie bine pentru job-ul respectiv! S-ar putea să nu țină toată viața. Sunt unii care se angajează și de acolo ies la pensie și unii care schimbă job-urile ca pe șosete. Sunt unii care schimbă de două-trei ori pe viață job-ul”.