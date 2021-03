Ioana Ignat a dat lovitura. Artista s-a cumplat cu Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar român

Un nou cuplu s-a format în showbizul românesc. Nimeni alta decât Ioana Ignat poate considera că a dat lovitura. Artista s-a cuplat cu Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar român.

Anul trecut, Sebastian Dobrincu se iubrea cu vloggerița Mimi, spre bucuria fanilor acesteia care nu sunt deloc puțini la număr. Acum, se pare că viața a avut alte planuri pentru tânărul de 21 de ani, care s-a cuplat cu Ioana Ignat.

Cei doi nu se mai ascund de ochii curioșilor, iar în social media, apar tot mai des împreună, în tot felul de ipostaze care mai de care mai apropiate, lucru ce le-a confirmat fanilor faptul că deja sunt împreună nu numai atunci când vine vorbe de proiecte muzicale, ci și în viața de zi cu zi.

Cine este Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar român

Sebastian Dobrincu este de patru ani CEO şi fondator al Storyheap, care e o companie de social media, analytics reporting şi lucrează cu branduri, agenţii şi chiar şi cu influenceri. El a colaborat şi cu artiştii Selena Gomez şi Justin Bieber.

Potrivit mărturisirilor sale, la 17 ani şi-a luat ghiozdanul în spate şi a plecat în New York să îşi construiască propria companie.

“(…). Sunt antreprenor, pe scurt, şi muzician… şi cu asta mă ocup, asta scrie în fişa postului meu. M-am autoînvăţat programare când aveam 8-9 ani şi am avut diverse job-uri. Da, am avut primul job la birou pe la 12-13 ani. Da, a fost o experienţă… pentru că nimeni de la birou nu ştia, de fapt, că sunt minor. Şi, cu banii câştigaţi din diverse job-uri, am plecat la 17 ani, după ce am fost exmatriculat din liceu, de altfel, tocmai pentru că petreceam foarte mult timp la birou, iar conducerea şcolii nu a vrut să înţeleagă treaba asta. Şi, fiind exmatriculat, m-am urcat cu rucsacul în spate şi m-am trezit pe JFK, unde am început să caut investitori. Şi lucrurile au funcţionat în aşa fel, încât, compania a crescut şi acum locuiesc în Los Angeles fericit şi împlinit, şi pot să îmi urmez pasiunile pe toate planurile”, a declarat Sebastian Dobrincu în interviul cu pricina.