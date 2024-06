Ioana Ignat, primele declarații după ce am surprins-o împreună cu Sebastian Dobrincu: ”Ne iubim în continuare!”

În primăvara acestui an, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat anunțau că au decis să o apuce pe drumuri separate, iar povestea de iubire s-a destrămat. Deși toată lumea se aștepta ca în curând cei doi să facă pasul cel mare, aceștia au decis că le este mai bine separat, asta după ce au făcut eforturi să își repare relația. Acum, artista a făcut primele declarații după despărțire și a dezvăluit în ce relații a rămas cu fostul partener și ce sentimente o mai leagă de acesta.

În urmă cu ceva timp, Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu s-au îndrăgostit la filmările videoclipului „Inimă naivă”. Atunci aceștia s-au remarcat și o frumoasă poveste de dragoste s-a înfiripat între ei. Relația lor a durat vreme de trei ani, iar în primăvară își anunțau despărțirea, care a fost una pașnică și i-a lăsat în relații bune. Acum, cântăreața a vorbit despre fostul iubit și nu s-a sfiit să împărtășească sentimentele pe care le mai are pentru el.

Așa cum spuneam, au trecut câteva luni de când Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu și-au spus adio. În această perioadă, cei doi au preferat să păstreze discreția, însă, cântăreața a rupt tăcerea. Recent, vedeta a vorbit despre fostul său iubit și se pare că are în continuare numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Mai mult, artista a dezvăluit că a rămas în relații bune cu tânărul milionar și că încă se iubesc. Se pare că deși nu mai au o legătură amoroasă aceștia au rămas prieteni și se susțin reciproc.

„Eu cu Sebastian suntem în relații bune, ne iubim în continuare, ne susținem și ne respectăm. Fiecare are prioritățile lui în momentul de față și ne dezvoltăm individual, fiecare cum știe mai bine.

Despre motivele despărțirii, Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu s-au ferit să vorbească prea mult. Cei doi nu și-au expus relația și au ales să utilizeze aceeași strategie și în cazul despărțirii. Însă, în urmă cu ceva timp, tânărul milionar dezvăluia totuși că motivul separării ar fi faptul că au viziuni total diferite asupra vieții.

„Eu și Ioana am decis să o luăm pe drumuri separate. Pentru a preveni orice interpretare – este o decizie cât de poate de rațională și sănătoasă, fără niciun dedesubt. Amândoi muncim mult în perioada asta, ne respectăm și ne susținem în continuare, dar privim viața prea diferit pentru a continua împreună.

Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultima perioadă! Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, spunea Sebastian Dobrincu.