Sebastian Dobrincu a vorbit, în premieră, despre împăcarea cu Ioana Ignat! ”N-am timp de suferințe!”

Unul dintre cei mai tineri milionari români a pus bazele unui nou proiect curajos. Este vorba despre o aplicație muzicală, ce are la bază inteligența artificială, sute de mii de utilizatori fiind deja „branșați” la noile tendințe tehnologice. Motoarele creative sunt Sebastian Dobrincu și Marius Moga, care și-au unit forțele și au creat REVOCALIZE. Munca pare să fi fost și motivul pentru care investitorul de la Imperiul Leilor a trecut peste despărțirea de Ioana Ignat. Sau cel puțin asta reiese din declarațiile lui Sebastian Dobrincu, făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Cât despre o eventuală împăcare nici nu poate fi vorba, spune antreprenorul. Decizia separării a fost cântărită îndelung, Sebastian și Ioana ajungând la consensul irevocabil al scindării la nivel de cuplu.

( NU RATA: SEBASTIAN DOBRINCU ȘI IOANA IGNAT ȘI-AU SPUS ADIO DUPĂ 3 ANI DE RELAȚIE. MOTIVUL CARE A DUS LA RUPTURĂ)

Pariul lui Sebastian Dobrincu este o aplicație muzicală, globală, lansată alături de Marius Moga: „E o loterie!”

CANCAN.RO: Înțeleg că lansezi o aplicație care se numește REVOCALIZE…

Sebastian Dobrincu: E și mâna lui Marius Moga aici. Sunt băiat perseverent, altfel nu reușeam să începem nimic, în general, în viață.

CANCAN.RO: Asta ar fi cea mai mare calitate a ta, perseverența?

Sebastian Dobrincu: Să zicem. Să sperăm că mai am și altele, dar cred că asta e aia care mi-a adus cele mai multe câștiguri. Plus că noi ne privim foarte subiectiv, eu cred că asta mi-a adus cam tot ce am azi, perseverența, și munca. Muncești, ai, nu muncești, n-ai. E clișeic, dar e adevărat.

CANCAN.RO: Această avuție nu poate veni doar dintr-o idee briliantă, cum este și REVOCALIZE?

Sebastian Dobrincu: Cred că prea puțini oameni s-au îmbogățit din idei. Dacă ai o idee genială nu faci nimic cu ea până nu o implementezi. Execuția face diferența cam în orice. Deci lasă ideea, să vedem ce urmează, e un prim pas, e un start foarte bun, încurajator. Drept dovadă stau sutele de mii de useri care s-au înregistrat. Dar e abia începutul, să vedem unde ne poate duce toată misiunea asta.

CANCAN.RO: Tu ai avut și afaceri care au mers prost?

Sebastian Dobrincu: Cred că pentru fiecare business care a funcționat măcar să-și recupereze investiția, cred că am avut 10 care nu au funcționat, sau idei abandonate sau bani investiți și niciodată recuperați. E o loterie în viață, cu cât încerci mai mult ai șanse mai mari. E singura șansă dovedită de a reuși, e să încerci mai mult.

( CITEȘTE ȘI: IOANA IGNAT, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE SEBASTIAN DOBRINCU A ANUNȚAT DESPĂRȚIREA LOR. S-A DAT DE GOL, ÎN DIRECT, LA TV! )

Tânărul milionar a trecut peste despărțirea de Ioana Ignat și privește încrezător către viitor. Șansele de împăcare tind către zero: „Ce facem, ne răzgândim?!”

CANCAN.RO: Apropo de REVOCALIZE, și tu cântai la un moment dat…

Sebastian Dobrincu: În continuare cânt. Fără background-ul pe care îl am în muzică nu puteam să fac treaba asta, e multă teorie muzicală, multă știință în spate.

CANCAN.RO: O să lansezi și o piesă de suferință?

Sebastian Dobrincu: N-am timp de suferințe, vă zic sincer. Aș suferi, dacă aș avea timp, dar nu am. Plus că iau deciziile foarte calculat, în general, și pe alea nu prea cred că le regreți în viață. Le calculezi, ți le asumi, avem timp de suferit?! Uite câte chestii mișto sunt de construit în lumea asta și noi stăm să suferim?!

CANCAN.RO: Acest interviu a fost o lecție, despre cum ar trebui să muncim, iar atunci când simțim că ceva nu merge, să rezolvăm…

Sebastian Dobrincu: Să nu te complaci, în general, în lene, într-o relație care nu funcționează, în situația în care te afli, să nu te complaci. Că ajungem nefericiți la 60 de ani!

CANCAN.RO: Deci tu ai fost cel care a hotărât soarta situației care nu mai mergea…

Sebastian Dobrincu: Nu, a fost reciproc. Eu sunt împăcat cu decizia, cu toții suntem și îi dăm înainte.

CANCAN.RO: De împăcare nu ar fi vorba?

Sebastian Dobrincu: Ți-am zis, sunt decizii calculate, sunt decizii asumate, ce facem, ne răzgândim?!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.