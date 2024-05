Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat și-au spus ADIO după 3 ani de relație. Motivul care a dus la ruptură

Despărțirea momentului în showbiz-ul românesc! Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat și-au spus ADIO după 3 ani de relație. Iată care este motivul pentru care cei doi au ales să meargă pe drumuri separate!

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au decis să pună capăt relației după trei ani. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de iubire, dar cu toate acestea, se pare că lucrurile nu au mers atât de bine între ei și au ales să meargă pe drumuri diferite.

În ultimul timp, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au trecut prin o perioadă tensionată în ceea ce privește relația lor. Lucrurile pare că nu mai sunt atât de roz, iar milionarul și cântăreața, amândoi în vârstă de 25 de ani, au ales să se despartă. Cel care a confirmat separarea a fost chiar Sebastian, explicând că indiferent de ceea ce s-a întâmplat, viața merge înainte.

Milionarul în vârstă de 25 de ani nu a oferit detalii exacte despre motivele care au dus la despărțire. Cu toate acestea, Sebastian Dobrincu a precizat că în relația lor au existat momente grele, care i-au adus în punctul în care să separe.

La doar 25 de ani, unul dintre cei mai tineri milionari ai României, Sebastian Dobrincu se confruntă cu probleme grave de sănătate. Tânărul a descoperit în urmă cu un an că suferă de o boală destul de rară, iar această experiență l-a determinat să ia decizii esențiale pentru starea sa.

După ce a primit diagnosticul crunt din partea medicilor, Sebastian a înțeles cât de importantă este sănătatea. Mai mult, acesta ținut să atragă atenția și celor din jurul lui, justificând că și în cazurile în care mulți dintre noi considerăm suntem perfect sănătoși, realitatea este cu totul alta.

„Eu m-am trezit anul trecut, în noiembrie – decembrie, am avut niște episoade foarte tragice. În primul rând, mi-am luat un feliator de legume și am băgat mâna în el și mi-am retezat palma. A fost foarte nasol și am crezut că aia e parte rea. Mi s-a declanșat o boală autoimună cu care mă lupt. De aia am și dispărut 6 – 7 luni de pe internet. Nu am acceptat, nu am mai apărut, nu am mai postat nimic. De șapte luni m-am trezit cu o boală autoimună osoasă care e foarte nasoală. Am avut zile, am avut nopți când plângeam în pat de durere. Ce m-a învățat asta? Că sănătatea despre care noi avem impresia că o să țină la infinit, nu o să țină. Ce poți face în momentele astea? Să victimizezi că de ce mie mi se întâmplă, de ce tocmai eu care am investit atât în corpul ăsta, în sănătate? Viața nu e dreaptă și fiecare are alt traseu”, a mărturisit Sebastian Dobrincu în podcastul moderat de Cristian Stan.