Care este boala de care suferă Sebastian Dobrincu. Milionarul a devoalat chinul prin care a fost nevoit să treacă: „Plângeam în pat de durere...”

Leul nu definește întreaga junglă, iar aceasta este lecția pe care a învățat-o cel mai tânăr milionar din România, Sebastian Dobrincu. Acesta a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat recent și cum boala l-a determinat să își schimbe perspectiva asupra vieții.

Sebastian Dobrincu este adesea menționat ca fiind unul dintre cei mai tineri milionari din România. La vârsta de doar 11 ani, în anul 2009, a pășit în lumea software-ului. Șase ani mai târziu, a decis să se mute în Statele Unite ale Americii. Recent, Sebastian a vorbit despre afecțiunea de care suferă.

Sebastian Dobrincu, recunoscut ca fiind cel mai tânăr milionar din România, a împărtășit un episod care a schimbat cursul vieții sale. În urmă cu mai puțin de un an, a descoperit problemele de sănătate cu care se confrunta, ceea ce l-a determinat să ia decizii esențiale pentru viitorul său.

„Eu m-am trezit anul trecut, în noiembrie – decembrie, am avut niște episoade foarte tragice. În primul rând, mi-am luat un feliator de legume și am băgat mâna în el și mi-am retezat palma. A fost foarte nasol și am crezut că aia e parte rea. Mi s-a declanșat o boală autoimună cu care mă lupt. De aia am și dispărut 6 – 7 luni de pe internet. Nu am acceptat, nu am mai apărut, nu am mai postat nimic.

De șapte luni m-am trezit cu o boală autoimună osoasă care e foarte nasoală. Am avut zile, am avut nopți când plângeam în pat de durere. Ce m-a învățat asta? Că sănătatea despre care noi avem impresia că o să țină la infinit, nu o să țină. Ce poți face în momentele astea? Să victimizezi că de ce mie mi se întâmplă, de ce tocmai eu care am investit atât în corpul ăsta, în sănătate? Viața nu e dreaptă și fiecare are alt traseu.”, spune Sebastian Dobrincu în podcastul lui Cristian Stan.