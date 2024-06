Vero Căliman, fosta fetiță Zurli, dezvăluiri tulburătoare despre moartea tatălui său. “Am făcut o criză de plâns!” + A renunțat la visul din copilărie

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost una captivantă, ce a avut-o ca invitată pe Vero Căliman, fosta Fetiță Zurli. Într-o discuție de excepție cu Adrian Artene, acesta a vorbit despre momentele frumoase din viața sa, dar și despre cele mai negre, precum moarte tatălui său. Tragedia a avut loc atunci când artista avea o vârstă fragedă. De asemenea, Vero Căliman a dezvăluit și decizia radicală pe care a luat-o în urma morții tatălui său, decizie ce i-a schimbat cursul vieții.

Sâmbătă, 1 iunie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitată a fost Vero Căliman. Ediția a fost una specială, în care fosta Fetiță Zurli nu s-a sfiit să facă numeroase dezvăluiri despre viața și cariera sa. Mai mult, aceasta a vorbit și despre subiectul sensibil al decesului tatălui său.

(CITEȘTE ȘI: CU CE SE OCUPĂ VERO CĂLIMAN, DUPĂ CE A PĂRĂSIT GAȘCA ZURLI. DEZVĂLUIRI ÎN PODCASTUL ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE: „CU FRICA DE MÂNĂ ÎI DAU ÎNAINTE!”)

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Vero Căliman și-a deschis sufletul și a vorbit, printre altele, despre momentul extrem de dificil în care a aflat că tatăl său s-a stins din viață. Despre cea mai neagră amintire a copilăriei ei, Fetița Zurli a vorbit cu durere în glas, retrăind parcă acele momente grele.

Mai mult, Vero Căliman a mai mărturisit că decesul tatălui a atras și o altă consecință ce a îngenunchiat-o și a făcut-o să sufere foarte mult. La câteva luni după ce tatăl a părăsit-o, fosta Fetiță Zurli a renunțat și la gimnastică, sportul care i-a făcut copilăria mai frumoasă.

Și după ce m-am întors la Roman, am refuzat să mai fac gimnastică, de tot. Adică efectiv nu am mai vrut să fac nimic. Nu am mai vrut pentru că știam că n-aș mai fi putut să mă duc în continuare”, a povestit Vero Căliman.

După ce tatăl său a părăsit-o, Vero Căliman a trecut prin momente grele și se întreba de ce i s-a întâmplat ei una ca asta. Pentru o lungă perioadă, fosta Fetiță Zurli nu a înțeles de ce soarta a fost așa de dură cu ea. Artista și-a căutat alinarea în cărți, terapie și biserică, iar în cele din urmă a înțeles că tragedia nu este despre ea și a reușit să își găsească liniștea și să meargă mai departe.

„Am încercat să caut răspunsuri în cărți, în terapie, în biserică. A durat foarte mult timp până am înțeles că nu este despre mine, că nu există de ce mie, nu mi s-a întâmplat mie. I s-a întâmplat lui. Eu am fost doar… am rămas aici și ceea ce am înțeles cel mai clar este că el se află acum într-un loc de unde poate să mă protejeze, dincolo de barierele fizice, încerc să o înțeleg așa.

Și toată această situație de viață m-a adus pe mine astăzi, aici, în punctul ăsta. Dar nu există răspuns de ce mie, nu există explicații de genul acesta. Din nou, nu a fost despre mine, a fost viața lui, a fost drumul lui, care atât a fost”, a mai mărturisit Vero Căliman.