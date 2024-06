Invitata lui Adrian Artene la podcast-ul ALTCEVA, Vero Căliman, fosta fetiță Zurli, a vorbit cu sinceritate despre noua etapă a vieții sale, după ce a decis să pună capăt proiectului în care a fost implicată. De asemenea, aceasta a oferit amănunte și despre relația pe care o are în pezent, cu foștii săi colegi din Gașca Zurzli.

Vero Căliman, invitata lui Adrian Artene la podcast-ul ALTCEVA, s-a identificat, ani buni, cu fetița din Gașca Zurli. A părăsit însă proiectul, iar în prezent, viața i-a oferit noi oportunități. Actrița a mărturisit, printre altele, că-n primii ani era doar un copil ce nu ajunsese încă la maturitate, pentru a-și pune anumite întrebări și că tot ce-și dorea în acele momente, era să fie cea mai bună variantă a sa.

„Momentele în care mi-am pus întrebări au venit foarte târziu, probabil odată cu maturizarea. Eram un copil și după trei ani de când am început să fac asta. Aveam 23-24 de ani. Nu aveam capacitatea și nici nu am avut pe nimeni să mă învețe, strategic. Sau cum să analizez, cum să gestionez sau cum să simt. Nu, eram acolo și tot ce-mi doream era să fiu acolo și să fac tot ce pot, să scot din mine ce era mai bun și mai frumos pentru acel context și acea conjunctură. Am avut așa, cum e un cal cu ochelari, fix așa am fost, ani de zile. Mult mai târziu am început să am acest gen de întrebări…Eram prea zurli”, a mărturisit Vero Căliman în podcast-ul ALTCEVA, cu Adrian Artene.

Citește și: MIRELA RETEGAN RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR LUI LULU VARODI! NOI DEZVĂLUIRI DUPĂ DEMISIILE DIN GAȘCA ZURLI: ”EU NU MĂ OPRESC!”

În ce relație a rămas cu foștii colegi

Fosta fetiță Zurli nu a ascuns nici faptul că păstrează legătura cu foștii săi colegi din Gașca Zurli. Toți au rămas chiar prieteni și se susțin reciproc:

„Sigur că țin legătura, cu Lulu, cu Andreea, cu Răzvan. Suntem prieteni și încercăm să ne susținem unii pe alții. Pentru că trecem printr-un proces cât de cât similar. Pentru toți au fost foarte mulți ani în care am făcut aceleiași lucruri. Nu poate nimeni să înțeleagă mai bine decât ei ceea ce ni se întâmplă, ceea ce e de bine. Nu vreau să mă poziționez în rolul de victimă. Este doar o perioadă de tranzicție care vine la pachet cu tot felul de situații”.

Citește și: CU CE SE OCUPĂ ACUM VERO CĂLIMAN DUPĂ CE A PĂRĂSIT GAȘCA ZURLI. ANUNȚUL FĂCUT DE FETIȚA ZURLI: ”AM VISAT DE CÂND MĂ ȘTIU”

ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene”, pornește notificările, pentru că în fiecare sâmbătă de la ora 19:00, ai ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care-ți antrenează mintea și-ți hrănește sufletului.

Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.