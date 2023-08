Sebastian Dobrincu, un milionar chibzuit. Fostul investitor de la Imperiul Leilor nu aruncă banii în vânt: „Sunt prea strâns la pungă”

În vârstă de 24 de ani, Sebastian Dobrincu este unul dintre cei mai tineri milionari din România. Fostul investitor de la „Imperiul Leilor”, de la Pro TV, a făcut declarații despre averea pe care o are și despre modul în care își gestionează banii.

Sebastian Dobrincu a devenit cunoscut publicului larg în urma emisiunii „Imperiul Leilor”, unde ocupa scaunul de investitor. Tânărul de 24 de ani a ales să nu mai participe în noul sezon și să se ocupe de proiectele personale pe care le are în lucru.

Deși a ajuns milionar la vârsta la care alte persoane încă își caută drumul în viață, Sebastian Dobrincu a muncit de la o vârstă fragedă pentru a avea succesul la care alții doar visează. La doar 11 ani, fostul faimos de la Survior România făcea primii pași în lumea software-ului, iar la vârsta de 17 ani a decis să se mute în Statele Unite ale Americii pentru a face programare la un alt nivel. La momentul actual, Sebastian Dobrincu se poate lăuda cu portofoliul larg de clienți.

Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack sunt doar câțiva dintre cei care au colaborat cu Sebastian Dobrincu. În cadrul unui interviu, iubitul Ioanei Ignat a mărturisit că, deși are bani cât să trăiască o viață întreagă, nu alege să cheltuie fără motiv.

Sebastian Dobrincu se declară un bărbat zgârcit: „Mereu am teama asta că aș pierde ceea ce am”

Chiar dacă a câștigat milioane de euro, acum recunoaște că se teme că nu le piardă.

„Cred că e o traumă de-a mea interioară, acolo, nu știu de la ce se trage, dar mereu am teama asta că aș pierde ceea ce am. Și uneori mă întreb dacă nu sunt zgârcit, poate că fac treaba asta, că sunt prea strâns la pungă.

Am în spatele minții acolo undeva gândul că aș pierde tot, poate pentru că nici nu pun așa mare preț pe bani, să stau cu gândul la ei și nu stau să îi număr zilnic, să văd ce fac cu ei. Realizez că mi-ar fi imposibil în viața asta să cheltui câți bani am făcut și nu există posibilitatea să ajung să mor de foame, Doamne ajută, dar am gândul ăsta în mod ciudat, să știi, că aș sărăci. Știu că e poate greu de explicat și mie, dar am cumva trauma asta undeva, s-a tras de undeva, nu știu de unde”, a declarat Sebastian Dobrincu, pentru Playtech.

