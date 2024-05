Ioana Ignat, primele declarații după ce Sebastian Dobrincu a anunțat despărțirea lor. S-a dat de gol, în direct, la TV!

Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu au ales să meargă pe drumuri diferite, după ce au format un cuplu timp de 3 ani. Pe lângă partea profesională, cei doi au colaborat și în numeroase proiecte profesionale. Așadar, vestea despărțirii i-a luat prin surprindere pe fani, mai ales că până acum nu au dat semne că relația nu mai funcționează. Tânărul milionar a fost cel care a făcut anunțul, dar și Ioana Ignat a avut ceva de spus.

Joi, 10 mai 2024, Sebastian Dobrincu a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV și a dezvăluit că relația cu Ioana Ignat s-a încheiat. Fostul jurat de la Imperiul Leilor a ținut să precizeze că, indiferent de situație, viața merge înainte.

Vineri, 11 mai 2024, la doar o zi distanță de la apariția lui Sebastian Dobrincu, Ioana Ignat a venit și ea în aceeași emisiune. Artista a evitat să vorbească despre viața ei personală, oferind detalii doar despre noul ei album muzical care îi poartă numele. Totuși, indirect, a dat câteva detalii și despre separare. Ea a asociat una dintre piesele sale de iubire cu ceea ce trăiește în viața personală.

„Vor mai fi 5 piese, momentan am lansat doar 18, lucrez de vreo patru sau cinci ani la albumul ăsta pentru că nu am plecat cu gândul să fac un album, s-au adunat în sute de ore de studio. Majoritatea pieselor sunt compuse de mine, dar am colaborat și cu alți scriitori foarte talentați. (…)

Printre preferatele mele este piesa O poveste de iubire și a fost inspirată, eu cu colegii mei ne-am gândit la doi oameni care îmbătrânesc împreună. M-am vizualizat și pe mine acolo, dar mai sunt și piese care nu sunt inspirate chiar din viața mea”, a declarat Ioana Ignat în emisiunea La Măruță.