Ioana Maria Moldovan, prezentatoarea știrilor de la Prima TV, dezvăluire în plină pandemie: “Toți din familie am avut COVID”

Ioana Maria Moldovan, prezentatoarea știrilor de noapte de la Prima TV, a dezvăluit că a fost infectată cu COVID. Nu doar ea, ci și fiul ei, Andrei, dar și logodnicul Marian. Din fericire, toți trei au fost asimptomatici.

Ioana Maria Moldovan a precizat că ea a fost prima care a contractat virusul, după care au fost testați pozitiv, pe rând, logodnicul Marian și băiețelul Andrei. Prezentatoarea TV recunoaște că a fost greu în izolare, însă pentru sănătate trebuie făcut orice sacrificiu.

(VEZI AICI: ADELA POPESCU A REVENIT LA “VORBEȘTE LUMEA”, DUPĂ CE A SCĂPAT DE COVID. CE A PRIMIT DIN PARTEA COLEGILOR)

“Să dea Dumnezeu ca toată lumea care se îmbolnăvește de COVID să se simtă cum m-am simțit eu. Practic, nu am avut nici un simptom, doar am stat în izolare acasă 14 zile. Și toți ai mei au fost la fel, pozitivi, dar fără simptome. A fost greu în izolare, dar eu zic că dacă am rezistat noi două săptămâni, atunci chiar suntem chiar buni. Sunt un om norocos, nu am trecut prin ce trec oamenii care au Covid. Cineva acolo sus mă iubește!”, a declarat Ioana Maria Moldovan, potrivit click.ro.

Ioana Maria Moldovan, anunț după ce s-a vindecat de COVID: “Nu mai vreau alt copil”

Prezentatoarea știrilor de noapte de la Prima TV a devenit mămică în urmă cu aproape patru ani, când l-a adus pe lume pe Andrei Ioan. Suprinzător, aceasta a declarat că nu-și mai dorește copii, este mulțumită cu unul singur.

“E un copil cu personalitate, atunci când vrea ceva, obține. E frumos și deștept pentru că seamănă cu mine. E un copil vesel, care se bucură de tot ce-i oferă viața. Nu mai vreau alt copil. Unul, dar bun. La mine lucrurile s-au încheiat. În afară de părinții mei, care au mai venit la noi din când în când, pentru că ei locuiesc la Târgu Mureș, noi nu am avut nici un ajutor. Nu am avut bonă. E foarte frumos, dar e foarte greu. Copiii scot ce-i mai frumos din tine, dar și ce-i mai urât”, a mai spus Ioana Maria Moldovan.

(NU RATA: ALINA PUȘCĂU, CU PERFUZII DIN CAUZA COVID-19. MODELUL E INTERNAT ÎN SPITAL)