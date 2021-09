Ioana Năstase își sărbătorește ziua de naștere la nunta Simonei Halep. Ce cadou își dorește bruneta

Ioana Năstase, soția celebrului tenismen Ilie Năstase, își sărbătorește astăzi, pe 15 septembrie, ziua de naștere! Frumoasa brunetă nu dă nicio petrecere, acesta fiind prezentă la cununia civilă dintre Simona Halep și Toni Iuruc.

Într-un interviu pentru Antena Stars, Ioana a mărturisit că nu a primit încă daruri din partea celor apropiați, ci urmează ca în această seară să se bucure de cadourile făcute de Ilie Năstase, dar și de fiul ei.

„Urmează să le primesc în această seară. Ilie încă nu mi-a oferit cadoul pentru că îmi doresc foarte tare un cal și suntem în căutări, el spune că azi l-ar fi găsit, eu nu știu ce să spun. Îmi doresc de foarte mult timp și bănuiesc că astăzi a venit ziua cea mare. Dintotdeauna am fost un om liniștit, fericit, chiar am de ce să fiu foarte fericită. Am o familie frumoasă, un băiat de care sunt tare mândră.”, a declarat Ioana Năstase la Antena Stars.

Ioana și Ilie Năstase au fost la un pas de divorț

Relaţia dintre Ioana şi Ilie Năstase a fost pusă la încercare pe parcursul timpului. Cei doi au fost chiar şi la un pas de divorţ după ce bruneta ar fi cerut ajutorul autorităţilor. Acum însă, tensiunile nu mai există, pentru că amândoi încearcă să ţină cont de dorinţele celuilalt.

Multă vreme au apărut speculaţii cu privire la incidentul major care a avut loc între cei doi. Ioana Năstase voia la acel moment cu orice preţ divorţul, dar se pare că fostul tenismen a convins-o să se răzgândească.

În cadrul unui interviu, bruneta a explicat de ce a luat această decizie: „Eu când iau o decizie o iau! Trebuie să recunosc că de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe. Ilie mă are doar pe mine. Eu sunt cea care are grijă de el, stau cu el, îl duc la medic și am considerat că el chiar are nevoi de mine. Mi-am neglijat nepoțica, mi-am neglijat copilul. Sunt mai mult alături de Ilie pentru că el are nevoie de mine și având și vârsta pe care o are, eu trebuie să fiu în preajma lui tot timpul, așa am considerat eu.Familia mea îl iubește foarte mult și îl respectă foarte mult”, a declarat Ioana Năstase la Teo Show.

Sursa foto: Arhiva Cancan