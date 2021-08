La ce a renunţat Ioana Năstase pentru celebrul tenismen: „Ultimul compromis pe care l-am făcut”

Relaţia dintre Ioana şi Ilie Năstase a fost pusă la încercare pe parcursul timpului. Cei doi au fost chiar şi la un pas de divorţ după ce bruneta ar fi cerut ajutorul autorităţilor. Acum însă, tensiunile nu mai există, pentru că amândoi încearcă să ţină cont de dorinţele celuilalt.

Multă vreme au apărut speculaţii cu privire la incidentul major care a avut loc între cei doi. Ioana Năstase voia la acel moment cu orice preţ divorţul, dar se pare că fostul tenismen a convins-o să se răzgândească.

În cadrul unui interviu, bruneta a explicat de ce a luat această decizie: „Eu când iau o decizie o iau! Trebuie să recunosc că de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe. Ilie mă are doar pe mine. Eu sunt cea care are grijă de el, stau cu el, îl duc la medic și am considerat că el chiar are nevoi de mine.(…) Mi-am neglijat nepoțica, mi-am neglijat copilul. Sunt mai mult alături de Ilie pentru că el are nevoie de mine și având și vârsta pe care o are, eu trebuie să fiu în preajma lui tot timpul, așa am considerat eu.

Familia mea îl iubește foarte mult și îl respectă foarte mult”, a declarat Ioana Năstase la Teo Show.

„Nu sunt geloasă, dar nu mă înjosi”

Tot de dragul soțului ei, bruneta a acceptat încă un compromis. Mai exact, bruneta i-a redat toată libertatea lui Ilie Năstase. Acesta poate să facă orice, fără restricţii. În acelaşi timp Ioana a vorbit despre gelozie şi a explicat faptul că nu este o fire geloasă, însă are şi ea limite.

„Ultimul compromis pe care l-am făcut și nu cred că vor mai accepta altceva, este acesta că i-am redat toată libertatea. Vine acasă când vrea, se îmbracă cum vrea, să meargă unde vrea. Nu sunt geloasă, în schimb, să nu mă înjosești, că altfel mă supăr”, a mai spus soția fostului tenismen la Teo Show.

„Eu n-am de ce să fiu gelos că ea este corectă față de mine”, a completat celebrul tenismen.

Sursă foto: Facebook