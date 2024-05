Ioana Tufaru a vorbit fără perdea despre relația pe care o are cu Gigi Becali. Cum se înțeleg în prezent, după ce afaceristul a evacuat-o din garsoniera pe care i-a dat-o

Chiar dacă a avut o viață plină de provocări, de acum, Ioana Tufaru poate răsufla ușurată. Fiica Andei Călugăreanu și-a găsit liniștea după ce și-a întemeiat familia la care visa.

Cu toate că a trebuit să răzbească singură în viață, Ioanei Tufaru i-a fost întinsă o mână de ajutor, atunci când avea nevoie mai mare. Până de curând, Gigi Becali a avut grijă ca Ioanei Tufaru, soțului și fiului ei să nu le lipsească un cămin, așa că aproape 9 ani, femeia și familia ei au locuit într-o garsonieră din blocul afaceristului, însă din păcate, aceștia au fost nevoiți să se mute.

Însp, recent, lucrurile s-au cam stricat între cei doi.IoanaTufaru a fost extrem de sinceră și a spus care este, de fapt, relația ei cu Gigi Becali, după ce a plecat din blocul afaceristului:

„Cu domnul Becali nu mai avem niciun fel de legătură odată ce am plecat de acolo nu mai suntem sub aripa lui protectoare. Nu aș vrea să dezvolt prea mult acest subiect! Nu ne mai sprijină în niciun fel! Nu știu ce schimbări s-au făcut, dacă au început încă lucrările, nu știu nimic!”, a declarat Ioana Tufaru, pentru Ciao.ro.

Unde s-a mutat Ioana Tufaru, după ce a plecat din garsoniera lui Gigi Becali

După ce a plecat din blocul lui Gigi Becali, Ioana Tufaru și familia ei și-au găsit liniștea într-un nou apartament, iar de data aceasta, spațiul pe care îl au la dispoziție este mult mai mare. Mai mult decât atât, Ioana a spus că fiul ei s-a acomodat foarte bine cu noua locuință, lucru care o face extrem de fericită, pentru că tot ce-și dorește este binele copilului:

,,„Chiar dacă el nu a spus, am văzut în ochii lui că se bucură și îi place, mai ales că are parcul lângă bloc, deci se duce singur în parc. Este descurcăreț, merge singur la magazin. Nici independența asta nu te scapă de pericole, pentru că sunt la tot pasul, mai ales ce am putut să văd în ultima lună în școli, m-a luat capul.”, a spus Ioana Tufaru, în cadrul unei emisiunii.

