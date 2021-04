Ion Țiriac a fost infectat cu COVID-19. “Am avut noroc!” De unde a luat virusul și cu ce vaccin s-a imunizat

Ion Țiriac (81 de ani) a dezvăluit că a fost diagnosticat cu COVID-19, însă, din fericire, a contractat o formă ușoară a bolii. Omul de afaceri a mai precizat că s-a imunizat împotriva virusului cu vaccinul dezvoltat de Pfizer/BioNTech.

Până acum, Ion Țiriac nu a dorit să public faptul că a avut COVID-19. Fostul sportiv a spus că nu a prezentat simptome specifice virusului și că boala a luat-o când a fost în SUA, pentru a-și vizita fiica.

“Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fără să simt, aproape nu știam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, la 82 de ani (n.r. – îi va împlini pe 9 mai) n-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine așa decât altfel. Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea, care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu”, a declarat Ion Țiriac, potrivit observatornews.ro.

Ion Țiriac: “Am făcut ambele doze, mi se pare că Pfizer”

În continuare, Ion Țiriac a declarat că a ales să se vaccineze fără nicio reținere, sfătuindu-i și pe ceilalți români să-i urmeze exemplul. În opinia sa, doar imunizarea ne va permite să revenim la viața de dinainte de pandemie.

“Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, le-am făcut pe amândouă (n.r. dozele). L-am făcut pe cel pe care mi l-a dat, mi se pare că Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum să nu-l faci, dacă ai puțină minte în cap”, a mai spus Ion Țiriac.

Peste un milion români infectați cu COVID-19

Până pe 15 aprilie, pe teritoriul României, au fost înregistrate 1.020.301 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 925.395 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.852 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.