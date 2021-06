Ioniță de la Clejani cere ajutorul statului pentru a-l reabilita pe Fulgy: „Nu trebuie să condamnăm un copil”

Ioniță și Viorica de la Clejani nu au mai rezistat presiunii mediatice și au spus lucrurilor pe nume. Ce se întâmplă, de fapt, cu Fulgy, dar și către cine se îndreaptă strigătul lor de ajutor. Unde consideră Viorica de la Clejani că a greșit în educația pe care le-a dat-o copiilor ei și cum privește situația în care se află Fulgy, sunt doar câteva dintre subiectele atinse în emisiunea lui Dan Capatos.

Deși, inițial, au susținut că toate scandalurile și videourile în care amenința și jignea diferite persoane, erau făcute pentru a se promova ca-n America. Iată că, acum, în urma presiunii mediatice, Ioniță de la Clejani a răbufnit și a vorbit despre situația delicată prin care trece fiul său, dar și întreaga familie.

Artistul susține că Fulgy a greșit și pentru asta, dacă va fi pedepsit de către autorități nu se va împotrivi, însă, un alt aspect a vrut să atingă. Indiferent de familia din care provine, artistul susține că toți cei care-l condamnă pe fiul său ar trebui să se gândească la faptul că este încă un copil, vulnerabil, influențat de anturajul în care a intrat și ajutat, nicidecum judecat și blamat.

NU RATA MĂRTURII-BOMBĂ DESPRE EPISODUL DE AGRESIVITATE AL LUI FULGY LA UN CASINO DIN BUCUREȘTI: “PUNEA ÎN PERICOL SIGURANȚA CLIENȚILOR” | VIDEO

Ioniță de la Clejani: „Așteptăm ajutorul statului”

Pe de altă parte, Ioniță de la Clejani cere ajutorul ajutorul statului pentru ca fiul său să poată fi readus pe calea cea bună, fără a mai avea de suferit din cauza anturajului.

„Nu trebuie să condamnăm un copil care greșește, toți copiii greșesc, datoria noastră este să le fim alături, nu să le dăm în cap. S-a gândit cineva vreodată că acești copii sunt vulnerabili? Copiii ăștia au fost ținuți de mine în niște restricții normale. Mi se pare normal să se ducă la școală, mi se pare normal să studieze mult. Sunt copii buni, sunt copii talentați.

Nu sunt pregătiți pentru anturajul din București. Un copil ca Fulgy este foarte ușor să devină victima unor oameni care vor să facă rău. Este major, răspunde de ceea ce face. Așteptăm ajutorul statului. Ei au fost crescuți într-o casă cu oameni sinceri, cu frică de Dumnezeu. Nu au știut cum este la București”, a declarat Ioniță de la Clejani, la Xtra Night Show.

CITEȘTE ȘI VIORICA DE LA CLEJANI, CRIZĂ DE NERVI, ÎN DIRECT LA TV, DIN CAUZA LUI FULGY „A AJUNS LUMEA SA ÎMI DEA MESAJE DE CONDOLEANȚE”

Ce spune Viorica despre comportamentul lui Fulgy De cealaltă parte, Viorica susține că prima ei datorie de mamă este de a-și susține copilul, indiferent de greșelile pe care le-a comis. Este conștientă de faptul că mediul în care Fulgy a crescut și mai apoi persoanele cu care s-a anturat au influențat foarte mult comportamentul pe care îl are acum.

„Eu l-am crescut foarte frumos. Păcat că el a găsit în relațiile lui amoroase tot felul de vicii, toate fetele cu care a fost fumează de nu se mai poate. Nu am știut să le explicăm cum este la București. Am o săptămână-două de când nu dorm. Dar sunt mama lui, știu ce am crescut la ușa casei. A greșit, se duce la pușcărie. E un copil mai rebel”, a spus și Viorica de la Clejani.

VEZI ȘI „DENUNȚUL” LUI FULGY ÎL BAGĂ LA APĂ PE VELEA?! CE PEDEAPSĂ DRASTICĂ RISCĂ ARTISTUL

Sursă foto: facebook.com