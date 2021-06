Viorica de la Clejani, criză de nervi, în direct la TV, din cauza lui Fulgy „A ajuns lumea sa îmi dea mesaje de condoleanțe”

Viorica de la Clejani a clacat în direct, la Tv, când a vorbit despre Fulgy și despre ce au ajuns oamenii să-i spună. Cântăreața și soțul ei sunt alături de copilul lor și spun că orice s-ar întâmpla ei îl vor apăra și îl vor sprijini.

Viorica de la Clejani este supărată că a început să primească mesaje de condoleanțe pentru fiul ei, pe rețelele de socializare. Acest lucru nu i se pare normal.

„A ajuns lumea sa îmi dea mesaje de condoleanțe pe Facebook. Dar se poate asa ceva? Lasa-ma Ionita sa vorbesc ca nu mai pot. Lumea ne doreste raul si se bucura atunci cand nu ne este bine! Sunt copiii mei si eu ii sustin asa cum sunt.”, a spus cântăreața.

„Asta e copilul meu. Ce sa fac acum, sa il omor? In tara asta nu vrea sa ma vada nimeni bine, dar daca apari cu lucruri negative, atunci esti vazut si promovat. A gresit si asta e. Sa ma lase toata lumea in pace! Sunt foarte nervoasa si suparata pentru ca Fulgy e judecat. Ce a facut? A luat de la gura cuiva? A luat banii cuiva? Sa fie lasat in pace si el si toata familia mea. Sa ma lase Ionita sa vorbesc si eu ca sunt mama lui pana la urma.”

Ioniță: „Fulgy a încercat o formă de promovare”

Ionita de la Clejani a declarat în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” că: „Fulgy a reusit ce si-a propus. El incearca o forma de promovare ca in America, dar din pacate noi suntem in Romania si lumea vede altfel lucrurile. El era suparat pentru ca avea proicte si nu aparea nicaieri. Acum a ajuns in trending. Eu i-am spus sa se opreasca pentru ca ajunge. Imi cer scuze in fata oamenilor pentru ce a facut Fulgy. Nu sunt de acord cu ce a facut si cum s-a promovat. Am avut o discutie si a inteles.”

