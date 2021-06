Ioniță de la Clejani, la capătul puterilor. Cântărețul cere ajutor de la statul român pentru a-l salva pe Fulgy

Ioniță de la Clejani a ajuns la capătul puterilor din cauza problemelor pe care fiul lui le are cu drogurile. Cântărețul și soția lui, Viorica, apelează la ajutorul statului pentru ca Fulgy să scape de anturajele care îl îndeamnă la lucruri rele.

Cu orice pre, Viorica și Ioniță de la Clejani își susțin și își apără fiul în scandalul mediatizat.

„Nu trebuie să condamnăm un copil care greșește, toți copiii greșesc, datoria noastră este să le fim alături, nu să le dăm în cap. S-a gândit cineva vreodată că acest copii sunt vulnerabili? Copiii ăștia au fost ținuți de mine în niște restricții normale. Mi se pare normal să se ducă la școală, mi se pare normal să studieze mult. Sun copii buni, sunt copii talentați. Nu sutn pregătiți pentru anturajul din București. Un copil ca Fulgy este foarte ușor să devină victima unor oameni care vor să facă rău. Este major, răspunde de ceea ce face. Așteptăm ajutorul statului. Ei au fost crescuți într-o casă cu oameni sinceri, cu frică de Dumnezeu. Nu au știut cum este la București”, a declarat Ioniță de la Clejani, la Xtra Night Show.

VEZI ȘI: Mărturii-bombă despre episodul de agresivitate al lui Fulgy la un casino din București: “Punea în pericol siguranța clienților” | VIDEO

„E un copil mai rebel”

„Eu l-am crescut foarte frumos. Păcat că el a găsit în relațiile lui amoroase tot felul de de vicii, toate fetele cu care a fost fumează de nu se mai poate. Nu am știut să le explicăm cum este la București. Am o săptămână-doup de când nu dorm. Dar sunt mama lui, știu ce am crescut la ușa casei. A greșit, se duce la pușcărie. E un copil mai rebel”, a spus și Viorica de la Clejani.

NU RATA: Fulgy, atitudine nerespectuoasă față de Viorica, pe stradă, în timp ce făcea live „Pe ce cânți, fă, tu?” VIDEO