Ionuț Badea își bagă jucătorii în ședință după ce Chiajna a ajuns lanternă: „Rămâne să aflu răspunsul lor!”

Ionuț Badea, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna, ajunsă pe ultimul loc în Liga I după înfrângerea cu 2-1 din fieful campioanei, CFR Cluj, a declarat că elevii săi nu ar fi meritat să plece cu un punct din Gruia duopă aspetcul jocului.

„Nu ar fi fost meritat să scoatem un punct. CFR a dominat jocul, noi ne-am comportat într-o mare parte doar ca poziție în defensivă. N-am venit cu nimic în plus și am făcut multe cadouri, în special la posesie. Rămânem cu un singur punct după 3 meciuri. E normal să dau un semnal echipei și am avut o discuție cu ei. Rămâne să văd răspunsul lor pe teren. Vom analiza situația anumitor fotbaliști, nu e o problemă de fond, este una de moment. Sigur, afectează drumul nostru și vor fi consecințe. Eu mă aștept la atacanți să finalizeze, să-și creeze ocazii, dar nu s-a întâmplat la acest meci. Nu am avut curaj pentru a juca mingea în față. Veneam după două meciuri în care am fi putut câștiga măcar unul. Acum nu ne mai ramâne decât să ne pregătim și să câștigăm următorul meci, pentru că este foarte important”, a declarat Ionuț Badea, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna.

Cu un punct câștigat în trei etape, n urma remizei înregistrate etapa trecută pe teren propriu cu Viitorul, scor 1-1, Concordia Chiajna este pe ultimul loc în Liga I. Ilfovenii au pierdut ambele dispute susțiute în acest sezon în deplasare, cu același scor 2-1, la Mediaș cu Gaz Metan și la Cluj cu CFR.