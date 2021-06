Ionuț Dolănescu reacționează după ce fratele său a scos la vânzare casa primită moștenire! „Dragoș să aibă mai mult respect”

Dragoș Dolănescu a decis să se despartă de vila pentru care s-a luptat în instanță cu Ionuț Dolănescu. Imobilul din Sinaia a fost scos la vânzare pentru 500.000 de euro. Fratele mai mare nu a apreciat gestul acestuia și a făcut primele declarații despre subiect.

Se pare că relațiile dintre cei doi frați sunt în continuare tensionate, iar faptul că Dragoș a scos la vânzare casa primită moștenire de la Ion Dolănescu nu ajută prea mult lucrurile. Veste nu i-a picat prea bine lui Ionuț Dolănescu, care a declarat că deși a încheiat războiul cu fratele său, tensiunile și supărările au rămas. Mai mult, acesta a bătut un apropo legat de faptul că Dragoș nu și-ar fi câștigat dreptul de avea casa tatălui lor. (CITEȘTE ȘI: RĂZBOIUL FRAȚILOR DOLĂNESCU NU S-A ÎNCHEIAT! IONUȚ ȘI DRAGOȘ NU ȘI-AU MAI VORBIT DE ZECE ANI)

„Războiul dintre noi s-a încheiat. Averea s-a împărțit în mod egal și legal. Asta nu schimbă cu nimic relațiile între noi. Caracterul lui vizavi de mine, cel pe care l-a târât prin tribunale mai bine de opt ani de zile, caracterul lui este nul pentru mine.

Nu sunt supărat pe nimeni, nu am nimic de împărțit cu nimeni. Ar trebui ca Dragoș să aibă mai mult respect față de mine care sunt fratele mai mare. Am și plătit o sumă usturătoare de 100.000 de euro. Eu mi-am plătit dreptul de a sta în casa părinților”, a declarat Ionuț Dolănescu la Antena Stars.

Dragoș Dolănescu vinde vila din Sinaia

În 2017, Dragoș Dolănescu intra în posesia vilei de la Sinaia, pentru care s-a luptat cu Ionuț Dolănescu în instanță. Deși din punct de vedere financiar nu are probleme, fiul artistului susține că recondiționarea imobilului nu ar fi tocmai o investiție utilă, astfel că a decis s-o scoată la vânzare. Prețul pe care-l cere pe vila mult discutată este de 500.000 de euro.

„Nu pot păstra vila din Sinaia, este degradată, mi-ar trebui în jur de 100.000 de euro ca să o aranjez, nu am acești bani, așa că am scos-o la vânzare în urmă cu 6 luni. Deja am persoane interesate”, a declarat Dragoș Dolănescu.

Sursa foto: Facebook