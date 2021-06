Dragoș Dolănescu a scos la vânzare vila din Sinaia. Ce sumă cere fiul lui Ion Dolănescu pentru respectivul imobil

Dragoș Dolănescu se desparte de vila pentru care s-a luptat în instanță cu Ionuț Dolănescu. Imobilul din Sinaia este scos la vânzare pentru 500.000 de euro. Fiul regretatului artist nu își permite să o recondiționeze, dar nici nu-și dorește să plece din Costa Rica pentru a reveni în țară.

În 2017, Dragoș Dolănescu intra în posesia vilei de la Sinaia, pentru care s-a luptat cu Ionuț Dolănescu în instanță. Deși din punct de vedere financiar nu are probleme, fiul artistului susține că recondiționarea imobilului nu ar fi tocmai o investiție utilă, astfel că a decis s-o scoată la vânzare. Prețul pe care-l cere pe vila mult discutată este de 500.000 de euro.

”Nu pot păstra vila din Sinaia, este degradată, mi-ar trebui în jur de 100.000 de euro ca să o aranjez, nu am acești bani, așa că am scos-o la vânzare în urmă cu 6 luni. Deja am persoane interesate”, a declarat Dragoș Dolănescu.

Ce are de gând să facă cu banii de pe urma imobilului

Dragoș Dolănescu este un cunoscut politician în Costa Rica dar, cu toate acestea, locuiește cu chirie. Însă dacă vă gândeați că scopul vânzării imobilului din Sinaia este pentru a-și achiziționa o casă, ei bine, nu e deloc așa. Se pare că Dragoș Dolănescu își dorește să le lase copiilor săi o amintire din partea bunicului lor, astfel că va cumpăra câte o casă fiecăruia dintre ei.

