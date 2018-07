Ionuț “Jaguarul“, unul dintre cei mai controversați concurenți de la Exatlon face dezvăluiri șocante despre finala Exatlon. Războinicul povestește că a trăit clipe de coșmar în Republica Dominicană, a avut parte de multe accidentări, care i-au creat multă durere fizică.

“Am fost cel mai accidentat concurent de la Exatlon si am facut cele mai multe injectii. In viata mea nu am facut atatea. Va spun sincer, ma intepau de trei ori pe zi pentru musculatura si refacerea ei. De aceea, primele saptamani au fost si cele mai grele! Am avut atatea lovituri incat am crezut ca voi pleca din acel show destul de devreme. Nu imi mai faceam nici macar o speranta”, a povestit Ionuț pentru wowbiz.ro.

“Plângeam de durere, atât de greu era“

Accidentările au venit una după alta, iar Războinicul a crezut că va ceda și nu va mai suporta să meargă mai departe. Însă, a reușit să facă față tuturor provocărilor și a ajuns chiar în marea finală, unde s-a luptat alături de Vladimir Drăghia pentru a câștiga marele premiu.

“M-am accidentat foarte rau a doua oara, la un meci international cu Mexic! Imi aduc aminte ca ploua foarte tare si era foarte frig! Toti concurentii stateam inghesuiti si ne strangeam in brate doar ca sa ne tinem de cald. Pe traseu, m-am lovit atunci la brat, am avut trei rupturi de muschi si, dupa infruntare, am fost transportat de urgenta la spital. Mi s-a facut un RMN, mi s-a administrat un tratament pentru moment si voiau sa ma trimita inapoi camp.

Numai ca, in drum spre cotetul in care erau “razboinicii” s-a pus problema sa nu mai fiu pastrat in competitie si sa fiu trimis acasa, din cauza problemelor medicale. Atunci, am crezut ca a cazut cerul pe mine! I-am rugat pe cei de la productie sa ma duca iar la spital si ei au acceptat. Mi-a revenit si mie sufletul! Am facut un nou control, in urma caruia am fost nevoit sa suport alt tratament, cu unde magnetice si injectii. Una dintre ele era foarte dureroasa, o faceam la sase ore! Plangeam de durere! Pana si reporterului care ma “pazea” 24 de ore din 24 avea lacrimi in ochi cand ma vedea. Atat era de greu.

Imi amorteau picioarele, dar eu imi masam locul intepaturii si ma miscam, numai sa uit!”, a dezvaluit Jaguarul, care a mai specificat că nu a dorit să renunțe niciodată: “Am vrut cu ardoare sa imi indeplinesc visul. Am continuat sa lupt, va recunosc, pe propria raspundere, si am ajuns in finala”!