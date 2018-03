Ionuț Lupescu: „Răzvane, te aștept în echipa mea!”

Fostul internațional Ionuț Lupescu, a ținut să-i mulțumească public pe o rețea de socializare fostului selecționer Răzvan Lucescu pentru susținerea acordată în lupta pentru șefia Federației Române de Fotbal.

Ionuț Lupescu i-a transmis tehnicianului care este aproape de a realiza o mare performanță în Grecia cu PAOK Salonic, că în cazul în care va câștiga alegerile la FRF îl va aștepta să se alăture „consiliului strategic al fotbalului românesc”.

„Nu este un secret pentru nimeni că pe Răzvan Lucescu şi pe mine ne leagă o prietenie specială. Îi sunt recunoscător pentru încrederea pe care o avem unul în celălalt şi pentru cuvintele frumoase. Răzvan este unul dintre cei mai talentaţi antrenori din Europa, iar aprecierile sale mă onorează şi, totodată, mă responsabilizează. Mulţumesc, Răzvan, şi te aştept să te alături consiliului strategic al fotbalului românesc unde, alături de ceilalţi foşti selecţioneri şi specialişti români, vom produce împreună acea schimbare radicală despre care vorbeşti”, a fost mesajul postat de Ionuţ Lupescu pe o rețea de socializare.

Antrenorul echipei PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, şi-a exprimat public susţinerea faţă de candidatura lui Ionuţ Lupescu pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal. este persoana cea mai potrivită pentru a prelua şefia FRF.

„Fotbalul românesc are nevoie de Ionuţ Lupescu. Ionuţ a ştiut să-şi construiască o carieră excepţională de jucător de fotbal, prin muncă, seriozitate, inteligenţă. Ionuţ a ştiut să pornească la sfârşitul acestei cariere pe un alt drum, pe un nou drum al vieţii. Pe un drum care l-a adus în situaţia de a deveni un manager de succes. A fost managerul Federaţiei Române de Fotbal într-o perioadă în care Federaţia a cunoscut poate cea mai eficientă perioadă din istorie din punct de vedere financiar. Ulterior a devenit preşedintele Comisiei Tehnice de la UEFA, o funcţie pe care foarte mulţi o râvnesc. Fotbalul românesc are nevoie de personalitatea lui Ionuţ Lupescu, are nevoie de cunoştiinţele lui despre fotbal, are nevoie de capacitatea lui managerială, de relaţiile pe care Ionuţ a ştiut să le clădească în atâţia ani de fotbal, în anii în care a fost plecat peste hotare, în ţări cu o economie superdezvoltată. Fotbalul românesc are nevoie de o schimbare radicală, iar Ionuţ Lupescu este omul care va şti să producă aceasă schimbare. Să fim alături de el!”, a afirmat Răzvan Lucescu.

Alegerile pentru șefia FRF vor avea loc pe 18 aprilie.