Ionuț Merkez și Livia Pop, combinația fatală! Ce piesă de dragoste au scos împreună: „Pentru noi” VIDEO

Ionut Merkez, numit de fani si „Maluma de Romania”, își surprinde admiratorii cu o colaborare inedită și lansează alături de Livia Pop „Pentru noi”, o piesă sensibilă despre iubire, cu un vibe pozitiv. Așteptările sunt mari, iar cei doi cântăreți speră că melodia va deveni un hit în curând.

Cei doi artiști și-au unit forțele și au găsit rețeta perfectă pentru piesa „Pentru noi”, un single fresh, cu versuri de dragoste, despre o poveste de iubire pură, ce doar în filme se mai poate întâlni. Piesa este însoțită de un videoclip de imagine, regizat de Savesta Music, cu cei doi artiști în roluri principale, ce isi canta dragostea unul celuilalt. „M-am împrietenit cu Livia Pop prin PR-ul nostru comun, Eugen Băltărețu (Teddy) și mă bucur că această piesă este o colaborare cu ea. Se potrivește perfect cu piesa și vibe-ul. Am lucrat foarte frumos împreună. Este o artistă pe care o apreciez și respect mult. Piesa este sensibilă și profundă și îmi doresc ca publicul să simtă exact ceea ce ne-am dorit s[ transmitem. Mulțumesc echipei Savesta Music, cu care am început o frumoasa colaborare, lungă sper eu, pentru că au încredere în mine și le sunt recunoscător pentru acest lucru”, a declarat Ionut Merkez. (CITEȘTE ȘI: LOCODJ, PRIMA APARIȚIE ÎNTR-O STROFĂ RAP: ”AM MULTE DE SPUS!”)

„Sunt foarte încântată de colaborarea cu Ionuț Merkez, e un băiat extrem de talentat și are un caracter foarte frumos. Mă bucur că am făcut piesa asta împreună și sper să vă placă și vouă! Am lucrat cu niște oameni minunați și extrem de talentați pe care mă bucur că i-am cunoscut. Urmează multe proiecte frumoase!”, a adăugat Livia Pop.

Ionut Merkez și Livia Pop, combinația fatală! Ce piesă de dragoste au scos împreună: „Pentru noi”

Livia Pop a ajuns deja pe culmile succesului, melodiile ei fiind mereu în topul preferințelor ascultătorilor, iar fanii nu sunt deloc puțini la număr. Artista a lansat piese de succes alături de artiști celebri, precum Florin Salam sau Alex de la Orăștie. Cea mai nouă piesă lansată de artistă se numește „Dragoste, joc de noroc”. În următoarea perioadă, va lansa mai multe piese alături de echipa Savesta Music. (NU RATA: „BILIONERA” CONTINUĂ! COLABORARE INEDITĂ ÎN PREMIERĂ VIDEO)

La doar 25 de ani, Ionut Merkez deja are 10 ani de carieră în muzică. De-a lungul anilor, tânărul artist a lansat mai multe piese, unele de succes. „Simt că de acum lucrurile o vor lua pe drumul cel bun. Am atins un prag. Abia aștept să urc, să evoluez. Cred că muzica m-a ales pentru că, sincer, eu cânt de când mă știu. Și mai cred că te naști așa. O ai în suflet, în vene. Mă trece un fior când mă gândesc la muzică pentru că realizez că este starea mea de spirit. Sunt norocos că fac ceea ce îmi place încă de mic copil și niciodată nu mi-am dorit să fac altceva. Muzica a fost mereu pe primul loc, mai ales de când am urcat pe scenă în fața publicului și am simțit acel sentiment de nedescris, acea satisfacție pe care o ai când publicul te aplaudă, devii dependent și vrei să simți asta toată viața. Muzica e ca un drog!”, a completat Ionuț Merkez.