Ionuț Panțîru, dialog obscen în direct, chiar înainte de partida Farul – FCSB. „Ești dereglat. Nu o mai suna pe nevastă-mea”

Ionuț Panțîru, fundașul stânga în vârstă de 28 de ani al FCSB-ului s-a accidentat la antrenamente și nu a putut juca în partida de la Ovidiu cu Farul. Chiar dacă nu s-a aflat pe banca roș-albaștrilor, fotbalistul a fost protagonistul unui moment vulgar în mediul online.

În seara de sâmbătă, cu o zi înainte de derby-ul câștigat de echipa lider FCSB la Ovidiu, Panțîru a luat cuvântul în timpul unei emisiuni live pe canalul de YouTube „Str3su”, moderat de Țincușe Alexandru.

Canalul, care are peste 258.000 de abonați, acoperă diverse subiecte, inclusiv tehnologia și jocurile de noroc online.

Jucătorul roș-albaștrilor a participat la transmisie live și a purtat o conversație presărată cu expresii obscene. Iată cum au decurs câteva minute din live-ul lui Str3su!

Ţincuşe: „Panțîre, spune!”

Panțăru: „Bă, dereglatule, tu ai sunat-o pe nevastă-mea la ora asta? F***-**-n gură”.

Ţincuşe: „C***e, am greșit numărul, b***-**-aș p*** în gura ta. Mergi cu mine la Major?”

Panțîru: „Nu merg la niciun Major, am mâna în ghips. Am orteză la mână?”