Ionuţ Popa de la Survivor, ce dramă! „Am fost ars”

Ionuț Popa este unul dintre cei trei concurenți care au rămas în competiția de la „Survivor România” 2022. În cadrul consiliului care a avut loc seara trecută, tânărul în vârstă de 33 de ani a vorbit despre momentele grele prin care a trecut în cadrul show-ului, dar și despre un accident pe care l-a avut înainte să se înscrie în emisiune.

În seara zilei de 31 mai, telespectatorii vor afla care este marele câștigător al premiului de 100.00 de euro și al titlului de „Supraviețuitor".

Ionuț Popa, unul dintre concurenții care vor lupta în seara aceasta pentru marele premiu

Antrenorul personal, în vârstă de 33 de ani, a făcut o serie de mărturisiri în cadrul consiliului care a avut loc seara trecută. Mai întâi, acesta a vorbit despre parcursul său în cadrul competiției ”Survivor România” de la Pro TV. Bărbatul își dorește să câștige marele premiu.

”Am foarte mari emoții. M-am gândit de la început că voi ajunge foarte departe. Le mulțumesc celor de acasă pentru că am fost salvat de patru ori. Îmi aduc aminte primele trasee, a fost destul de ușor, pentru că aveam energie. Până la individuale, am dat totul pe traseu. Am doar două meciuri în care n-am adus niciun punct, până am intrat la individuale. În rest, am fost cel mai constant jucător, zic eu. Mi-am ajutat echipele din care am făcut parte. Sunt atât de fericit că sunt aici, nici nu pot să exprim în cuvinte mulțumirea pe care o port oamenilor și mie, pentru că am tras din greu”, a mărturisit concurentul.

Ionuț Popa, destăinuiri nemaiștiute: ”Am fost ars”

De asemenea, Ionuț Popa a dezvăluit și că a avut un accident de motor în luna septembrie a anului trecut. Tânărul s-a ales cu răni în urma acestuia. Totodată, cu gândul la fiul lui, David, își dorește să câștige competiția din Republica Dominicană, pentru a-i putea oferi un viitor mai bun.

”Vreau să fac o mică paranteză. Îmi doresc foarte mult să câștig Survivor România, pentru că am luptat foarte mult până aici.

Anul trecut, pe 1 septembrie, am avut un accident de motor și am fost ars, am scăpat bine, am avut doar un umăr dislocat și niște arsuri pe picior. Iar, după ce mi-am revenit și am putut ieși afară, l-am luat pe băiețelul meu, David, și am mers într-un parc din București. Și îmi aduc aminte că, la un moment dat, văzuse o gheretă de înghețată și a vrut să îi cumpăr o înghețată și, din păcate, la momentul acela am stat foarte prost financiar. Și mi-am promis de atunci că voi face tot posibilul să fie bine. I-aș putea oferi o educație și un viitor mai bun”, a spus Ionuț Popa în cadrul consiliului.

Cel care a părăsit competiția, seara trecută, a fost Alexandru Nedelcu. În finala din 31 mai, se vor lupta Alexandru Delea, Elena Chiriac și Ionuț Popa.

