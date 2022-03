Ionuț și Florin Cercel s-au salvat din calea incendiului pornit în centrul comercial din sectorul 5 al Capitalei: ”S-a auzit o bubuitură mare”

Ionuț și Florin Cercel se aflau, în cursul acestei zile, în centrul comercial din București, sectorul 5, atunci când incendiul a izbucnit. Într-o emisiune de televiziune, Ionuț Cercel a făcut o serie de declarații.

În cursul acestei după-amiezi, centrul comercial Prosper din sectorul 5 al Capitalei a fost mistuit de un incendiu violent. La fața locului au fost intervenit 27 de autospeciale de stingere, opt ambulanțe, dar și două unități de descarcerare și șase autoscări. Potrivit informațiilor, incendiul ar fi pornit de la cel de-al patrulea etaj al centrului comercial. După o bubuitură puternică, flăcările au început să se extindă cu repeziciune, fiind afectați 1200 de metri pătrați. Toate persoanele aflate în centrul comercial, la momentul respectiv, au fost evacuate imediat. Potrivit RTV, incendiul ar fi pornit de la restaurantul situat în centrul respectiv. (Vezi aici IMAGINI CUMPLITE CU INCENDIUL DE PROPORȚII DIN BUCUREȘTI. CENTRUL COMERCIAL, FĂCUT SCRUM)

Ionuț și Florin Cercel s-au salvat din calea incendiului pornit în centrul comercial din sectorul 5 al Capitalei

La momentul respectiv, în centrul comercial se aflau și Ionuț și Florin Cercel. Cei doi se aflau în studioul lor, de la etajul patru, la înregistrări. Ionuț Cercel a povestit, în cadrul unei emisiuni, faptul că a auzit o bubuitură puternică, holurile erau pline cu fum. Din fericire, aceștia au reușit să scape din calea incendiului, după ce o persoană i-a anunțat că trebuie să părăsească imediat clădirea din sectorul 5.

“Eu și fratele meu, Florin, eram la înregistrari. Studioul meu e acolo, sculele, tot. Minim 40.000€ investiție. Sunt fericit că suntem bine, puteam să plătim ceva. Îmi pare rău de studioul meu, însă mă bucur că am scăpat cu bine. Am fost anunțat de cineva că a luat foc, era fum pe holuri, dar am ieșit pe la intrarea principală”, a declarat Ionuț Cercel, într-o emisiune TV.

Pe același etaj se afla și Marius Spider, la studioul de înregistrări: “A bubuit la noi, la etajul 4, și am reușit să fugim. S-a auzit o bubuitură mare. Nu știm de la ce a pornit. Când am ajuns jos, ardea tot etajul. Nu mai contează paguba, bine că am scăpat cu viață. Din fericire, nu sunt victime”.