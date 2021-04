Iordănescu jr. pune tunurile pe Hațegan după eșecul cu oltenii: „Mi-e jenă să comentez. Este rușinos!”

Campioana a digerat cu greu eșecul de pe teren propriu cu Univeristatea Craiova, scor 2-1, rezultat în urma căruia oltenii s-au apropiat la doar patru lungimi de ardeleni, relansând lupta la titlu.

Edward Iordănescu, antrenorul principal al CFR Cluj a pus tunurile pe Ovidiu Hațegan, acuzându-l pe acesta că a privat echipa sa de cel puțin o lovitură de la 11 metri.

„Nu am nicio emoție, sunt sigur că putem să depășim momentul. Cu intrarea lui Hoban voiam să securizăm egalul, dar în acel moment a fost fault și am zis că nu era bine să schimb. Dacă aș fi dat timpul înapoi, aș fi schimbat, dar asta este. Ei au marcat la acea fază. Trei goluri din faze fixe, neinspirație majoră la brigada de arbitri. Mi-e jenă să comentez. De fiecare dată când a fost Craiova – CFR, cu Hațegan la centru am fost dezavantajați. Meciul trecut, penalty, roșu, gol anulat. Uitați-vă ce greșeli majore! Este rușinos! Îmi pare rău că la toate disputele directe un arbitru atât de valoros a luat astfel de decizii, toate într-o singură direcție. Sunt prea multe erori deja, iar gândul meu merge într-o altă direcție”, a delarat Edward Iordănescu după meci.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj rămâne pe locul secund în clasamentul Ligii 1, cu 38 de puncte, la o lungime în spatele liderului FCSB. De cealaltă parte, Universitatea Craiova s-a apropiat la patru puncte de CFR Cluj, având 34 de puncte.

Program etapa a 3-a play-off Liga 1 CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2 Duminică, 25 aprilie ora 19:15 FC Botoșani – Academica Clinceni ora 21:30 FCSB – Sepsi OSK Clasamentul play-off-ului Ligii 1:

1 FCSB – 39 pct.*

2 CFR Cluj – 38 pct.

3 Universitatea Craiova – 34 pct.

4 Sepsi OSK – 24 pct.*

5 FC Botoșani – 22 pct

6 Academica Clinceni – 22 pct.

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte