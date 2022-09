Iordănescu jr. : „Trebuie să începem să arătăm bine!”

Cu toate că statistica, în duelurile cu Finlanda, este de partea „tricolorilor”, care sunt neînvinși în istoricul „directelor”, cu 9 victorii din 11 întâlniri, două partide terminându-se la egalitate, selecționerul României, Edward Iordănescu, s-a arătat prudent înaintea duelului cu Finlanda din Nations League.

„Pentru mine, istoricul și statistica au rolul lor, dar știm că atunci când intrăm pe teren nu garantează nimic un rezultat pozitiv. În iunie, dezamăgirea personală a fost una mare. Încrederea și așteptările rămân destul de mari și am argumente în sensul ăsta. Sunt sigur că în iunie nu ne-am arătat potențialul maxim. Pot să spun că în urma unei analize foarte complexe consider că am avut și multă neșansă, atât în afara terenului, pentru că am avut probleme importante cu niște jucători, cât și în jocurile propriu-zise. Îmi doresc consolidarea unei echipe naționale, care să aibă șanse reale pentru calificarea la Campionatul European. Sunt la a treia acțiune la echipa națională, iar acum am în linii mari un tablou complet asupra situației. Am simțit că jucătorii încep să înțeleagă și să își însușească din dorințele noastre, din sarcinile pe care le dăm către ei. Rămâne ca acest lucru să îl demonstreze și pe teren. Trebuie să începem să arătăm ca o echipă care are aspirații cu șanse reale pentru calificarea la turneul final. Trebuie să începem să arătăm bine și să schimbăm imaginea lăsată în iunie”, a declarat Edward Iordănescu.

Finlanda – România va avea loc de la ora 21:45 pe „Helsinki Olympic Stadium”, confruntarea urmând a conta pentru runda a V-a din cadrul Grupei 3 Liga B din Nations League. În tur, pe „Giulești”, reprezentativa noastră s-a impus cu 1-0.

Înainta duelului de la Helsinki, „tricolorii” se află pe ultimul loc în grupă, cu 3 puncte, Finlanda fiind pe locul 3 cu 4 puncte. Grupa este condusă de Bosnia – Herțegovina cu 8 puncte, pe locul secund aflându-se Muntenegru cu 7 puncte, cele două urmând a lupta în meci direct pentru supremația grupei tot vineri de la ora 21:45 la Zenica.

Finlanda – România va fi în direct pe Antena 1.