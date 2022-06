Iordănscu jr. taxează după rușinea din Muntenegru: „Nu am venit la echipa naţională ca să îmi stric cariera!”

Selecționerul României, Edward Iordănescu, nu i-a menajat deloc pe „tricolori” după eșecul lamentabil din Muntenegru scor 2-0 rezultat înrgistrat a debutul său oficial pe banca naționalei.

„Am primit cât am meritat, pentru că lucrurile nu au funcţionat. Din păcate am pierdut dueluri, din păcate nu ne-am angrenat fizic suficient. Eu nu am venit la echipa naţională ca să îmi stric cariera. Eu am venit să fac performanţă şi am încredere în continuare în grupul de jucători. E greu să vorbesc acum, îmi asum responsabilitatea total. Dar cred că trebuie să schimbăm un pic lucrurile faţă de trecut. Trebuie să ne asumăm toţi responsabilitatea pentru că numai aşa avem o şansă pentru progres. Altfel o să mai vorbim de o campanie ratată, o să vorbim de un alt selecţioner şi o să o luăm de la capăt cu aceleaşi concluzii. Din punctul meu de vedere azi nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul adversarului ca angajament. Nu am câştigat duelurile, nu am fost primii la minge. Iar când am avut mingea am fost statici, fără a intra în combinaţii, e clar că e un joc negru, un joc pe care trebuie să-l analizăm. Dar în acelaşi timp trebuie să-l punem cât mai repede deoparte pentru că peste 3 zile trebuie să o luăm de la capăt. Dar trebuie să schimbăm foarte multe lucruri”, a declarat Edward Iordănescu după meci.

Selecționrul a mai spus că îşi reproşează foarte multe lucruri, dar a ținut să precizeze că nu a preluat o echipă „funcţională”, ci una care a ratat multe campanii de calificare

„Eu îmi reproşez foarte multe lucruri. Dar nu vreau să îmi reproşez singur, cum şi-au reproşat colegii de dinaintea mea. Pentru că sunt colegi care au trecut prin astfel de momente şi şi-au asumat responsabilitatea. Dar e un moment în care toţi trebuie să ne asumăm responsabilitatea şi să acceptăm realitatea. Pentru că altfel ne minţim singuri. Eu am venit aici pe un fond de lipsă de rezultate, am venit pentru că lucrurile nu au fost funcţionale, cu toate că au făcut şi lucruri bune cei de dinaintea mea. Dar s-au ratat campanii. Nu am venit şi am preluat o echipă funcţională care să producă performanţă. În rest, sunt supărat, nervos, dar încerc să trag concluziile corecte. Însă de aici până la a ceda e o distanţă foarte mare. Eu îmi ţin linia, dar am nevoie ca echipa să strângă rândurile şi să producă altfel de rezultate pentru că altfel vom merge din ce în ce mai jos”, a conchis Iordănescu jr.

Acesta a fost primul joc dintr-o serie de patru partide pe care prima reprezentativă le va susține, celelalte trei fiind cu Bosnia-Herţegovina (7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje – Zenica), cu Finlanda (11 iunie, ora 21:45, stadion Rapid-Giuleşti) şi cu Muntenegru (14 iunie, ora 21:45, pe stadionul Rapid-Giuleşti).