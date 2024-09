Iorga din Buzz House, apariție greu de trecut cu vederea. I s-au lipit ochii de decolteul ei!

Iorga și Adrian Elicopter de luptă sunt două personaje tot mai des întâlnite în peisajul showbiz-ului românesc. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi la un restaurant din Capitală. Acolo unde au mers împreună să ia masa și să petreacă timp de calitate împreună. De-a lungul timpului au apărut tot felul de speculații legate de relația lor, în special pe rețelele de socializare. Ba mai mult, fanii celor doi căutau cu îndârjire tot felul de dovezi cate să ateste faptul că cei doi ar forma un cuplu. Influencerii au fost surprinși de multe ori împreună. Însă au evitat de fiecare dată să dea un răspuns concret, cu toate că pentru unii, semnele erau mai mult decât evidente. De data aceasta, cei doi s-au afișat la un local, însă nu au făcut exces de gesturi tandre, în afară de câteva priviri languroase pe care i le-a aruncat Adrian Iorgăi.

Adrian Elicopter și Iorga par de nedespărțit! Cei doi petrec timp împreună ori de câte ori au ocazia, însă au grijă să păstreze distanța unul față de celălalt, de cele mai multe ori. Cei doi influenceri au „bubuit” în online după lansarea filmului Buzz House, proiectul lui Selly, care a fost un real succes. De atunci, au fost pe val și inclusiv, în atenția presei. Nici nu e de mirare, deoarece ambii au personalități efervescente și au reușit să cucerească publicul cu carisma lor.

Nici controversele nu i-au ocolit. Cu siguranță vă amintiți episodul în care cei doi au făcut coaliție împotriva scenaristului Radu Alexandru, cunoscut în mediul online ca „Pitici Gratis”. A fost un scandal de proporții, unde Iorga și Adrian au aruncat cuvinte grele pe rețelele de socializare, iar fanbase-ul celor doi a crescut considerabil. Dar să revenim la imaginile cu cei doi, pe care le puteți viziona în GALERIA FOTO. Atât avem de adăugat, Adrian, ochii Iorgăi sunt mai sus puțin!

Iorga și Adrian Elicopter, fumuri și priviri

„The eyes chico, they never lie! ” Cam ăsta ar fi rezumatul imaginilor surprinse de CANCAN.RO cu cei doi protagoniști. Ea trăgea senzual câte un fum și se uita în zare, afișând o indiferență cu care ne-a obișnuit deja. Face parte din farmecul Iorgăi, ce-i drept! El nu prea avea stare, se plimba de colo-colo, dar nici că o scăpa din priviri. Și dacă tot am pomenit de priviri, în imaginile pe care vi le prezentăm se poate observa clar faptul că Adrian pare vrăjit iremediabil de șatena cu unghii luuuungi și atitudine zeflemitoare.

Nici nu avea cum să nu fie fermecat de prezența ei, nu de alta, dar Iorga este o apariție greu de trecut cu vederea. Îmbrăcată din cap până în picioare în alb, cu un costum lejer din in, influencerița a fost magnet de atenție! Asta și datorită bustierei pe care a purtat-o, care lăsa la vedere nu doar abdomenul, ci și decolteul generos. Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, dar mai ales lui Adrian Elicopter, care gravita în jurul Iorgăi și o sorbea din priviri. Ca un gentleman adevărat, a lăsat-o pe ea să iasă prima din restaurant.

Dar la intrare ce-ai făcut Adriane? Ai lăsat tot domnișoara să intre prima? Nu știi că în Codul bunelor maniere, bărbatul este cel care trebuie să intre primul în restaurant, apoi să țină ușa pentru a-i permite și femeii să intre? Asta pentru a o feri de privirile curioase ale celor prezenți înăuntru și pentru a o conduce la masă. Bine, nu e ca și cum își pune cineva problema că Iorga ar avea nevoie de protecția unui bărbat neapărat. Nu de alta, dar pare să se descurce de minune și singură, în orice situație.

