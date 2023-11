Ipostaza obraznică în care Andra Măruță a fost filmată: „Și mă vede socră-miu așa?”. Imaginile au fost surprinse într-o pauză la „Românii au talent”

Andra este una dintre veteranele de la Românii au Talent. Artista se află pe scaunul de jurat încă de la începuturile show-ului, iar de curând a filmat un nou sezon. Cântăreața a avut parte de câteva peripeții la filmări, iar una dintre ele a fost distribuită în mediul online și a făcut deliciul internauților. Vedeta a fost surprinsă într-o ipostază „obraznică” și s-a amuzat copios.

Au început filmările pentru preselecțiile sezonului 14 Românii au Talent, iar jurații deja au văzut concurenții talentați care în acest an și-au făcut curaj și au urcat în fața lor pe scenă. Deși până la debutul noului sezon mai este ceva, câteva imagini de la filmări au ajuns în mediul online. Andra este protagonista acestora, jurata apărând într-o ipostază mai puțin obișnuită.

„Și mă vede socră-miu așa?”

Așa cum spuneam, filmările pentru noul sezon Românii au Talent au început, iar câteva imagini din culise au fost distribuite în mediul online. Însă, unul dintre clipuri le-a atras atenția internauților și i-a amuzat copios. Mai exact, Andra este cea care i-a distrat pe oamenii din mediul online, cu un moment comic, dar care a pus-o și într-o nouă lumină.

În clipul apărut în mediul online, Andra se pregătește de testimoniale, moment în care își dă seama că decolteul ei este puțin cam adânc. Așa că artista își aranjează repede bluza în zona bustului și realizează, în același timp, că toată ziua a sta la masa juraților cu decolteul în față. Cântăreața s-a amuzat copios și a subliniat că socrul ei o să o vadă în această ipostază la televizor.

Cu gândul la tatăl lui Cătălin Măruță care o să o vadă prea decoltată, Andra își aduce aminte de un moment viral pe care îl reproduce imediat, stârnind amuzamentul colegilor, dar și al internauților. De asemenea, fanii din mediul online au acordat suficientă atenție și bustului artistei, mulți admițând că nu au mai văzut-o într-o asemenea ipostază.

„Ce am făcut mă (n.r. observă decoletul generos)? Așa am stat azi toată ziua? Până aici am avut sânii? Până aici? Și mă vede socră-miu așa? Știți gluma aia cu socră-miu? E o doamnă care zice: «Se filmează? Păi și mă vede socră-miu la televizor? Să îmi dai banii pe porc mă!» Vai, deci este atât de haioasă. Iartă-mă, e târziu și mna”, a spus Andra.

