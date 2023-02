Ipostazele în care au fost surprinși Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, de Valentine’s Day, după ce s-a zvonit că s-au despărțit

De cele mai multe ori, cu ocazia zilei de Valentine’s Day, cuplurile fac diferite activități prin care își arată aprecierea și dragostea. Deși lumea se aștepta să îi vadă împreună, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au fost surprinși în ipostaze foarte diferite, ieri, după ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit. Iată detaliile mai jos, în articol.

După ce Ramona Olaru a sugerat, recent, pe rețelele de socializare, că ar fi singură, asistenta TV a încărcat o fotografie, cu ocazia zilei de Valentine’s Day, care ar putea „răsturna” zvonurile potrivit cărora nu ar mai forma o relație cu motociclistul Cătălin Cazacu. Pe de altă parte, Cătălin Cazacu și-a petrecut ziua alături de fiul său, Andrei.

Vezi și RAMONA OLARU A REZOLVAT MISTERUL, CĂTĂLIN CAZACU RADIAZĂ DE FERICIRE: ”O VA CHEMA EMMA!”

Cum au fost surprinși Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, pe 14 februarie?

Ramona Olaru a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare un imens buchet de trandafiri galbeni. În dreptul imaginii, asistenta de la „Neatza” a notat și un mesaj.

„Dragostea e de mai multe feluri! Diferită și sinceră îmi place mie!”, este mesajul scris de Ramona Olaru, în dreptul imaginii încărcate la secțiunea Instastory.

Pe de altă parte, Cătălin Cazacu a încărcat o fotografie alături de Andrei, fiul său. Cei doi au petrecut timp împreună, au mers la premierea unui film, la mall, și, apoi, au servit masa în oraș.

Citește și RAMONA OLARU, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ ZVONURILE DESPĂRȚIRII DE CĂTĂLIN CAZACU: ”FIECARE FACE CE VREA!”

Ramona Olaru a apelat la ședințele de terapie

Mereu sinceră și deschisă, Ramona Olaru le mărturisea urmăritorilor săi, în toamna lui 2022, faptul că a ales să meargă, de ceva vreme, la un psihoterapeut, pentru a-și regăsi echilibrul.

„Neștiind unde te situezi în anumite momente din viață și cum să le manageriezi sau cum să le tratezi, să nu mai sară țandăra, să nu mai iei totul chiar așa de personal, este mai mult decât benefic faptul de a merge la psihoterapeut. Spun și susțin acest lucru pentru o lume mai bună și pentru o comunicare mai bună tu cu tine și apoi tu cu ceilalți. Mesajul ăsta este pentru voi, dar și pentru mine.

De când am ajuns din vacanță, nu am ajuns la doamna psiho și de săptămâna viitoare ar trebui să mă reapuc. Știu, nu mă vedeți așa serioasă, dar până la urmă am și eu o vârstă și ar trebui să iau lucrurile mai în serios. Să știți că nici eu nu sunt perfectă și nu toată viața mea e roz”, a spus Ramona Olaru, atunci, pe internet.

Sursă foto: Instagram