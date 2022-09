Ramona Olaru a ajuns la psihoterapeut. Care e motivul: „Viața mea nu e așa roz”

Ramona Olaru (33 de ani) face ședințe de terapie. Vedeta de „Neatza cu Răzvan și Dani” a declarat pe rețelele de socializare de ce a ajuns să facă astfel de ședințe. Iată care este motivul!

Ramona Olaru este una dintre aparițiile energice și plină de viață. Carisma și buna dispoziție sunt calitățile cu care ea se remarcă zi de zi și cu care ne încântă în fiecare dimineață la televizor. Deși afișează mereu o stare de bine molipsitoare, pentru Ramona lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Vedeta de la Antena 1 a declarat că face ședințe de terapie pentru a fi împăcată cu ea însăși, pentru a se simți mai bine și pentru a gestiona eficient problemele sau situațiile mai neplăcute din viața ei.

Ce a declarat Ramona Olaru

Colega lui Răzvan și Dani susține că încurajează ședințele de terapie pentru o bună desfășurare și funcționare a activităților de zi cu zi, dar și pentru a menține sănătatea mentală la un nivel cât mai pozitiv.

„Neștiind unde te situezi în anumite momente din viață și cum să le manageriezi sau cum să le tratezi, să nu mai sară țandăra, să nu mai iei totul chiar așa de personal, este mai mult decât benefic faptul de a merge la psihoterapeut. Spun și susțin acest lucru pentru o lume mai bună și pentru o comunicare mai bună tu cu tine și apoi tu cu ceilalți. Mesajul ăsta este pentru voi, dar și pentru mine. De când am ajuns din vacanță nu am ajuns la doamna psiho și de săptămâna viitoare ar trebui să mă reapuc. Știu, nu mă vedeți așa serioasă, dar până la urmă am și eu o vârstă și ar trebui să iau lucrurile mai în serios. Să știți că nici eu nu sunt perfectă și nu toată viața mea e roz”, a declarat matinala de la „Neatza cu Răzvan și Dani” în cadrul unui InstaStory.