Certurile și împăcările dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au devenit deja obișnuite! Cea mai recentă dispută, deși au încercat să o ascundă, a fost dezvăluită, în exclusivitate, de CANCAN.RO. Pentru că nu ne scapă nimic. Niciodată. Persoanele reale, așa cum declară motociclistul că sunt, nu se ascund atunci când au câte ceva să-și reproșeze, așa că acționează ca atare. Acum, Cazacu a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre momentele în care face „scurtcircuit” cu aleasa lui și a dat detalii despre nunta pe care o pregătește cu Ramona.

Ba scandal și unfollow pe Instagram, ba iubire și inel de 2.000 de euro + vacanțe. Cam așa ar suna, în câteva cuvinte, relația dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. Cum spuneam mai sus, site-ul nr. 1 din România, CANCAN.RO, i-a surprins pe cei doi la mare, în mijlocul unui mega-scandal, la LOFT. Motociclistul, fire geloasă, a luat foc pentru că Ramona a fugit la mare fără el (Vezi AICI mega-scandalul). În ciuda acestui fapt, se pare că iubirea dintre cei doi e mare.

Chiar dacă s-au despărțit și împăcat de mai multe ori, „telenovela continuă”. Nu oricum, ci cu o cerere de căsătorie efectuată de motociclist (Vezi AICI detalii) și planificarea nunții. Probabil, Ramona a știut ce butoane să apese. Așa că motociclistul a fost îmbunat de sexy-asistenta de la „Neatza”.

O demonstrează chiar noul coprezentator de la Antena Stars, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa iubirii pe care și-o poartă cu Ramona, chiar dacă între ei, destul de des, își mai fac loc „șicanările”.

„Restul oamenilor știu să o mascheze, să o joace. Noi nu știm”

Pentru CANCAN.RO, Cătălin Cazacu a dezvăluit că momentele în care există contradicții între el și partenera lui, nu sunt văzute de ei ca niște „certuri”. Mai mult decât atât, cu tot cu „șicane”, motociclistul a mărturisit că îi place totul la Ramona, iar acest sentiment este reciproc.

„Nu ne certăm. Ca orice oameni, avem și noi subiecte în care avem păreri diferite. Atât, este singurul lucru. În rest, nu ne certăm, suntem foarte bine. Suntem împreună, suntem OK.

Ne place totul unul la altul, nu e nimic să nu ne placă. Dacă nu ne plăcea, nici eu nu stăteam cu ea și nici ea nu stătea cu mine”, a spus Cătălin Cazacu, în exlcusivitate pentru CANCAN.RO.

Chiar dacă apar tensiuni între ei atunci când se află în public, preferă să nu se ascundă, ci să-și spună în momentul respectiv tot ce au de zis. După cum exemplifică motociclistul, în general, oamenii știu să mascheze momentele mai puțin plăcute, lucru pe care Ramona și Cazacu preferă să nu-l facă.

„Suntem niște oameni reali și lumea este obișnuită cu oameni care «pozează». Noi nu «pozăm». Toată lumea se ceartă, diferența este că la noi se vede pentru că ăștia suntem.

Suntem reali, când ne certăm, ne certăm, când ne împăcăm, ne împăcăm, când ne iubim, ne iubim… suntem oameni reali.

Restul oamenilor știu să o mascheze, să o joace. Noi nu știm și nici nu vrem chestia asta. Ăștia suntem noi, ne iubim cu năbădăi, dar ne iubim”, a mai continuat Cătălin Cazacu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Nu vrem să părem familia și nici cuplul perfect”

În același timp, coprezentatorul din Antene susține că nu vrea să pozeze în familia perfectă alături de asistenta de la „Neatza”, ci preferă să-și trăiască dragostea în felul lor.

„Noi nu pozăm în altceva decât suntem, nu vrem să părem familia și nici cuplul perfect, nu vrem să dăm sfaturi de dragoste nimănui, noi ne trăim dragostea cum știm noi. Ultimul lucru din lume care se poate spune despre noi este că suntem falși. Și nu suntem falși și cred că din cauza asta ne iubește atâta lume.

Noi am plecat pe un drum, iar plecând pe drumul ăla… normal, vor mai fi obstacole, dar important este că am hotărât amândoi și am fost de acord cu direcția drumului. Nu există o regulă”, a mai continuat motociclistul.

„Nu o să fie o nuntă niciodată cu frac și cu tradiții”

Referitor la nunta care va avea loc între Cătălin Cazacu și Ramona Olaru, după ce motociclistul și-a cerut partenera în căsătorie, acesta a dezvăluit că nu va fi un eveniment tradițional, ci unul relaxat.

„Nu o să fie o nuntă niciodată cu frac și cu tradiții și cu o sală de nunți în care toată lumea să vină la patru ace, pentru că nu suntem noi.

La noi, la evenimentul nostru, o să fie toată lumea relaxată. Dar lucrăm la el și în momentul în care o să știm cum arată, o să știe toată lumea”, a încheiat Cătălin Cazacu, pentru CANCAN.RO.

