Moment emoționant: cum a cerut-o Cătălin Cazacu pe Ramona Olaru de soție

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ceva vreme, totul culminând cu cererea în căsătorie venită în urmă cu câteva zile.

Recent, la Neatza cu Răzvan și Dani, Ramona Olaru a povestit în detaliu cum a fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu, un moment amuzant, dar și extem de emoționant. „A fost foarte simplu! S-a pus în genunchi și a uitat ce a avut de zis, apoi a început să plângă. Eu i-am spus să zică ceva, ca să înțeleg și eu de ce s-a pus în genunchi. Mi-a spus că dacă vreau să fiu soția lui și i-am zis: „Ok, dar cu mine ce vrei?” (râde), apoi am zis că vrea. La final mi-a zis: „Mă-ta!” (râde). A fost foarte amuzant”, a povestit asistenta TV la Neatza cu Răzvan și Dani.

Cătălin Cazacu a povestit pentru Spynews.ro că se gândea de ceva vreme să o ceară în căsătorie pe Ramona Olaru, însă abia acum și-a făcut curaj.

„A fost o chestie pe care o gândeam de ceva vreme, nu am programat nimic, în ultima zi înainte să plec am luat inelul, pentru că știam exact cum și-l dorea. Am avut noroc să găsesc exact ce căutam. Nu am pregătit momentul, ci de când am ajuns am purtat inelul în buzunar și când am simțit momentul m-am pus în genunchi. Ea nu a simțit nimic”, a declarat aceasta.

Ramona Olaru şi Cătălin Cazacu au planuri mari de viitor

Recent, Ramona Olaru a mărturisit că are planuri mari de viitor alături de bărbatul care o face fericită. Cei doi îşi doresc să devină părinți şi speră ca dorinţa sa să i se îndeplinească în curând.

„Da (n.r. copil). Ne dorim lucrul ăsta cât mai curând și cum am mai spus de fiecare dată, muncim la el. Să sperăm cât mai curând”, a declarat Ramona Olaru la Antena Stars.

