Ramona Olaru nu suportă sutienul! Și bine face! Blonda de la ”Neața cu Răzvan și Dani” a arătat tot ce are mai bun, ziua în amiaza mare

Ramona Olaru a arătat tot! Cald fiind, blonda nu și-a mai luat sutien, și astfel oamenii au avut acces să vadă ”butonii” din dotare! Blonda de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” a plecat spre mall îmbrăcată într-o rochie care a arătat tot. CANCAN.RO vă prezintă imaginile, în exclusivitate!

Asistenta de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” a cam înșirat cuceririle în ultimii ani. Și nu e nimic rău în asta! Apare la televizor, e trasă prin inel, are și umor. Viața bună îi place…așa că…de ce nu? Stă bine pe corp, uitați-vă la pozele pe care le publicăm în articol! Rochiță albastră mulată și fără sutien, scurtă. A arătat TOT! Tot ce vede Cătălin Cazacu, actualul iubit al Ramonei. Nu știm dacă l-a deranjat sau nu că Ramona lui iese așa pe stradă, dar la ce atitudine are blonda, credem noi că ea oricum n-ar fi ținut cont. Are destule de arătat și nu ezită să o facă! Fie ca vorbim de o gambă, de o talie sau chiar de sfârcuri…

Blonda de la ”Neatza” a ieșit pe străzile din capitală și a încins mintea bărbaților. Cu părul prins în coc și unghiile de bacantă, totul a mers la fix cu rochița…astfel încât gândurile bărbaților din jur să o ia razna.

Ce unghii are…

Cârcotașii s-ar putea lega de faptul că nu prea era spălată pe cap diva sau ca a ieșit nemachiată din casă, dar nouă nu ni se pare în regulă să te legi de astfel de lucruri. Mai ales când femeia ia în piept viața cu atâta energie.

Noi ne întrebăm ce se întâmplă când are chef Ramonica să se aranjeze…ce se întâmplă? Pentru că tura asta doar a dat o fugă până la mall, să returneze un produs. După ce și-a terminat treaba acolo, blonda a mers și până la farmacie, apoi a plecat țintă către casă.

Ramona Olaru a împlinit 33 de ani

Blonda de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” a sărbătorit recent cu mare fast ziua onomastică. Asistenta a împlinit 33 de ani, iar colegii de breaslă i-au pregătit surprize chiar de dimineață:

”La mulți ani din partea echipei. Bine ai venit în viețile noastre acum 3 ani și jumătate. Acesta este tortul nostru care spune exact vârsta pe care o împlinești. Pentru că orice sărbătoare are nevoie de flori… Tu ești soarele nostru! Viața abia acum începe. Ești ediție limitată! La mulți ani!”, au fost cuvintele pe care le-au spus Răzvan și Dani, în direct, în timp ce țineau tortul în brațe. Iar mesajele nu s-au oprit aici.

Prietenii și fanii din mediul online i-au trasnmis urări ce au copleșit-o pe blonda sexy:

”Este atât de frumos să primești atât de multe mesaje și urări… când spun sute, e puțin, dar în același timp, e atât de obositor. Atât cât am putut am răspuns mesajelor de la voi, dar cu siguranță mai bine spun aici pe video că vă mulțumesc din toată inima… m-au depășit mesajele. Sunt prea multe!”, a postat Ramona în cadrul unui InstaStory.

Cum a devenit cunoscută

Vedeta a intrat în atenția presei atunci când a devenit colega matinalilor de la Antena 1 și care s-a făcut remarcată datorită carismei și energiei sale molipsitoare. De atunci și până acum, vedeta a trecut prin multe eșecuri pe plan sentimental, mai ales când a divorțat de soțul său cu care a avut o relație de 3 ani. Au mai urmat și alte relații, una dintre cele mai cunoscute fiind cea cu Iulian Adrian Popoescu, cunoscut sub numele de ”Cuza”, membru al trupei ”Noaptea Târziu”.

Nu a fost să fie nici cu bărbatul cu care credea la momentul respectiv că este alesul inimii. După despărțire, numele fostului iubit a ”urmărit-o”, începând o relație cu Cătălin Cazacu, cel cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste și în prezent. Chiar dacă au trecut prin momente mai grele care i-au făcut să o ia o perioadă pe drumuri separate, acum sunt din nou împreună și se bucură de prezent.

