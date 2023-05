Ireal! Cât costă o noapte de cazare în complexul lui Dan Bittman, aflat la 49 de kilometri de București

Dan Bittman este unul dintre artiștii de renume din România, însă puțin sunt cei care știu că acesta este și patron de afacere. La doar 45 de kilometri de Capitală, solistul de la Holograf a construit o adevărată oază de liniște, dar și de distracție. Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să se relaxeze în complexul lui Dan Bittman?

De câțiva ani, Dan Bittman a devenit și om de afaceri. La doar 49 de kilometrii de București, pe malul lacului Sulimanu, artistul a construit un parc de agrement. A investit 700.000 de euro pentru ca turiștii să aibă parte de un pachet complet. Aceștia pot practica sporturi nautice, se pot juca paintball sau volleyball.

Cei care se simt atrași de un weekend de relaxare în cadrul complexului deținut de Dan Bittman trebuie să știe că prețuirile, deși au crescut în acest an, nu sunt unele prea mari. Mai exact, pentru o noapte de cazare, la bungalow, pentru trei persoane, cei dornici trebuie să scoată din buzunar 350 de lei. Iar pentru o noapte de cazare, într-un apartament pentru cinci persoane, prețul este de 450 de lei.

„În această perioadă, cazarea este de 350 de lei pe noapte, la bungalow, pentru trei persoane, și de 450 de lei, pe noapte, la apartament, pentru cinci persoane. Sunt mai scumpe, vara asta, pentru că sunt refăcute în totalitate. Recomandăm pentru o familie cu copii, luna mai, sfârșitul lui iunie. Atunci este cel mai bine, pentru relaxare și pescuit. Apa lacului este caldă, când afară e soare și frumos, ajunge și la 19 grade.

Pentru sporturile nautice, noi ne dăm cu neopren subțire, însă alți turiști nu au folosit neopren, depinde cât de rezistent ești. S-au menținut însă prețurile la activitățile sportive și de distracție (n.r.-30 de lei abonamentul pe zi la piscină, caiac- 50 de lei/40 de minute. Un echipament complet pentru sporturile nautice este de 100 lei/zi). Am dat și cu substanțe pentru țânțari și căpușe, cred că anul acesta va fi bine, în privința asta. Nu știu dacă vom mai angaja studenți, ca în alți ani, să ne ajute. Poate, din iunie, pe luna mai suntem acoperiți”, a declarat managerul complexului, potrivit playtech.ro.

Dan Bittman face bani frumoși

Afacerea pe care a deschis-o în apropierea Capitalei îi aduce bani frumoși lui Dan Bittman. Spre deosebire de alții, artistul a înregistrat un profit considerabil chiar și în pandemie. Solistul trupei Holograf pune succesul pe care îl are pe seama diversității pe care o oferă în cadrul complexului.

„Afacerea mergea mai bine în pandemie. Probabil acum lumea are mai multe locuri în care se poate duce, dar la final de săptămână vin cei obișnuiți. În primul an de pandemie am avut mai mulți clienți. Poți să te dai pe teleski pe lac, să pescuiești.

Dacă nu ești curajos poți să faci plimbări pe lac, canoe, să vâslești. Sau poate ești pasionat de paintball, este un teren special amenajat pe care se organizează competiții. Vrem să amenajăm și un teren de beach volleyball. Suntem în discuții cu Federația de Volei. În altă ordine de idei, aici se poate mânca, iar pe lac mai sunt și niște căsuțe de lemn”, declara Dan Bittman.

