Dan Bittman, probleme de sănătate! Ce a pățit membrul trupei Holograf: „Sunt în pauză”

Dan Bittman are, din nou, probleme de sănătate. Artistul a primit o nouă lovitură, chiar înainte de a susține un concert important la Sala Palatului, alături de ceilalți membri ai trupei Holograf. Iată ce a spus solistul despre starea lui de sănătate.

Dan Bittman se confruntă, din nou, cu probleme de sănătate care îi îngreunează desfășurarea activității sale profesionale. Membrul trupei „Holograf” a primit din partea medicilor o veste care nu este deloc îmbucurătoare. Pentru că are o problemă delicată, artistului i-a fost recomandat să ia o pauză de la tot ceea ce are de făcut, pentru a se recupera.

Ce a pățit Dan Bittman: „Sunt în pauză vocală”

Artistul are probleme cu vocea, susținând că este în pauză vocală pentru a se reface și speră să-și poată onora concertul pe care îl are pe data de 15 februarie la Sala Palatului, împreună cu trupa Holograf, concert ce marchează lansarea unui nou album intitulat „Cum bate inima”. „Am probleme cu vocea. Sunt în pauză vocală”, a mărturisit Dan Bittman, pentru Impact.

Cântărețul s-a mai confruntat în urmă cu ceva timp cu această problemă, iar la vremea respectivă Dan Bittman și-a revenit miraculos, după ce un medic i-a recomandat un tratament cu o pastilă care costa doar 16 lei.

Dan Bittman, declarații despre dorința de a deveni bunic

Pe lângă cariera de succes, Dan Bittman se bucură de împlinire și prosperitate și pe partea personală, dincolo succes și muzică. Artistul are 3 fii, Alexandru, Patrick și Mark Nicolas, iar doi dintre ei sunt, deja, maturi, motiv pentru care Dan Bittman este frecvent întrebat când devine bunic.

Cunoscut ca un mare crai, Dan Bittman susține că nu are nicio problemă, din contră, îmbrățișează cu multă bucurie ideea unui nepoțel.

„Sigur că nu. Nu am nicio problemă, sunt lucruri firești, viața are cursul ei, cu toții trecem sau o să trecem și le doresc tuturor să treacă prin aceste sentimente. Acum am început și eu să înțeleg toate lucrurile pe care nu le înțelegeam de la părinții mei, asta odată cu devenirea mea ca părinte și le doresc tuturor. Nu am nimic împotrivă cu asta, e foarte frumos.

„Eu sunt pentru a face copii, am demonstrat lucrul acesta. Cât mai mulți și câți mai frumoși și sănătoși, tuturor le doresc, pentru că există o magie în toată creșterea asta a copiilor și este absolut fabulos. Doar că, nu poți să îi contrazic (…) asta cu genurile în care să nu se mai spună mamă și tată, iarăși, din punctul meu de vedere este o exagerare. Cel mai frumos lucru este să ți se spună mamă sau tată, iar părinții să fie de același sex. Copiii nu înseamnă că vor deveni ce au fost părinții, copilul o să simtă la un moment dat că este dintr-o parte sau din alta sau cine știe, aici nu se mai pot face legi”, a declarat Dan Bittman, în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii Golden Hour cu Jessie, prezentată de Jessie Baneș la Radio Gold FM.